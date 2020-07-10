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«Президент решил – он не будет один определять, что является приоритетами страны, а посоветуется с тысячами людей». Ковалёв о I Всебелорусском собрании
Источник материала: СТВ
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе
Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:
Мы вышли на одно из ведущих мест в мире по продовольственным товарам. Приведу конкретные цифры: по данным ФАО – Всемирной организации продовольствия – мы находимся на третьем месте в мире по продаже сливочного масла. На четвёртом месте в мире по швейцарским сырам – по нашим, белорусским сырам! Я не напрасно сказал – мы обошли даже Швейцарию. Пятое – по сухому молоку и сыворотке. Вчера пришли новые сведения из ФАО – оказывается, даже по мясу мы вошли в десятку ведущих стран мира. И у нас мы очень часто говорим, что якобы мы там закапываем деньги, в сельском хозяйстве… Я как экономист скажу: может быть, там, где-то мы помогли модернизировать фермы, купили самое современное западное оборудование для доения коров и так далее, но сегодня, в последние годы в бюджете почти не закладывается денег. Сегодня наше сельское хозяйство имеет существенно меньшие дотации, чем там швейцарское или особенно – в Исландии. Но успех вы видите!
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«Президент решил – он не будет один определять, что является приоритетами страны, а посоветуется с тысячами людей». Ковалёв о I Всебелорусском собрании
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
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