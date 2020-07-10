Источник материала: Новости Волковыска

Не так давно СМИ облетела любопытная новость – первым контрактом, подписанным в период карантинной паузы в немецком футболе, стало соглашение между футбольным клубом «Халлешер» (Д3) и 19-летним полузащитником Жан-Рафаэлем Щербаковским – уроженцем Беларуси, родившимся в Могилеве и в возрасте 11 месяцев перебравшимся с семьей в Германию. С Жаном (он воспитанник академии берлинской «Герты» и, кстати, успел сыграть несколько матчей за юношескую (U-19) сборную Беларуси) многие белорусские любители футбола уже знакомы. Мы же посмотрим, кто еще из молодых футболистов, выступающих в зарубежных первенствах, имеет связь с нашей страной, пишет sb.by.

В Королевстве Бельгия выступает 18-летний Данил Агеенко, который, как и Жан Щербаковский, в 2019-м уже привлекался в состав юношеской (U-19) сборной Беларуси.

– Я родился в Волковыске, но вместе с родителями в детстве переехали в Бельгию. Сегодня у меня двойное гражданство. Футболом начал заниматься с семи лет, – рассказывает о себе Данил.

О силе первенства Данилы судить сложно, а вот статистика в последнем сезоне впечатляет: