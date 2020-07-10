Необычное арт-кафе заработало в Быхове

Источник материала: Маяк Преднепровья

Занятия творчеством, раскрытие потенциала, арт-терапия и полная релаксация. Теперь все это вместе стало возможным одновременно. Ничего подобного в нашем городе еще не было!

Необычное кафе заработало в Быхове. Здесь не только предложат свежезаваренный чай и ароматный кофе. Арт-кафе стало совершенно новым, уникальным объектом, нестандартной платформой для развития и реализации способностей.





Это небольшое одноэтажное здание по улице Куйбышева знакомо многим. Но непосредственным его посетителем становится далеко не каждый. Речь об отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов районного центра социального обслуживания населения. Название учреждения говорит само за себя. Его порог, как правило, переступают земляки преклонного возраста, а также люди, которых принято называть особенными. Именно здесь, в отделении, и начало работать арт-кафе.

Открытие уникального объекта прошло в рамках презентации проекта «Арт-кафе как форма инклюзивного пространства». А его гостями и теперь уже постоянными «клиентами» стали люди абсолютно разного возраста и рода деятельности. Впрочем, фактор, объединяющий собравшихся, все же имелся. Роднит их тяга к творчеству.





Экскурсия по отделению дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН затянулась, однако посетителей не утомила. Напротив, покидали уютные и красивые помещения гости без явного сожаления лишь потому, что понимали: за следующей дверью их ожидает очередной, не менее приятный сюрприз.

Отделение напоминает творческую мастерскую. Здесь действительно есть на что посмотреть. Чего только, в хорошем смысле этого слова, не творят посетители под руководством специалистов учреждения! Здесь делают добротные вещи в лоскутной технике, шьют, вяжут и вышивают, изготавливают уникальные поделки, красивые подарки и сувенирную продукцию в самых разных стилях.





Возможности для реализации творческих посылов и продемонстрировали в ходе экскурсии и мастер-класса заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН Светлана Атрошкова и руководитель кружков Людмила Дерновская.

Совершенно неожиданно нашла себя в искусства быховская знаменитость, художник Ольга Лапунова. Известная землячка тоже присутствовала на открытии арт-кафе. Она рассказала о своем творческом пути и продемонстрировала лучшие работы.

С интересом слушали быховчане еще одну почетную гостью, приехавшую из Могилева, — лидера клуба женского лидерства «Пралеска» Надежду Соловьеву.





Реализовать проект, объединяющий творческих земляков, планируется в течение трех месяцев. А работа арт-кафе включает в себя различные занятия. О них рассказала заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации РЦСОН Надежда Яковлева.

Необычное кафе – это своего рода площадка для арт-терапии. Рисование картин по номерам, выкладывание мозаики из страз, валяние из шерсти, гравюры, вышивание крестом, работа в стиле декупаж – вот лишь несколько видов рукоделия, обладающих терапевтическими свойствами.





Психологические упражнения, направленные на групповое сплочение, снятие накопившегося стресса и релаксацию, – еще одна часть нужного во всех отношениях проекта. Причем расслабиться и позабыть о проблемах поможет профессиональный психолог РЦСОН.

Итогом совместной деятельности станет масштабная выставка «Мир творчества и вдохновения». Именно на ней участники арт-кафе покажут, на что способны.

Совместное создание коллажа-вывески и чаепитие явно сплотило совершенно разных людей. И это уже здорово! Все самое хорошее, доброе и позитивное для них впереди.

Алеся Царева.