«Речь может идти о серьезном шоке на рынке труда». Экономист - о требовании президента по зарплатам

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 10 июля, во время визита на предприятие «Атлант» Александр Лукашенко поручил властям проконтролировать зарплату на частных предприятиях. А именно — сделать так, чтобы частные предприятия не могли платить зарплату своим сотрудникам ниже, чем на 10 ведущих предприятиях. Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский говорит, что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению Александра Лукашенко, такая мера позволит «проконтролировать заработную плату у тех, кто считает себя свободным от всего».

— Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников, — высказал пожелание президент.

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский называет эту идею «одновременно и странной, и потенциально очень вредной».

— Она сама по себе намекает на то, что зарплаты в государственном секторе выше, чем в частном. Но мы знаем , что в среднем это не так, поэтому не совсем понятно, почему за идеал берутся именно государственные предприятия, — комментирует Лев Львовский.

Опасность такой идеи, по мнению эксперта, заключается в том, что она фактически представляет собой «невиданное по масштабу увеличение минимальной зарплаты». Сейчас она равна 375 рублям, тем, кто работает на полную ставку, платить меньше наниматели не вправе.

— По сути предлагается взять зарплату лучших предприятий и установить ее как норму для всех остальных. На самом деле мы не знаем, чем это может грозить, потому что таких экспериментов никогда в истории не проводилось. Все страны обычно повышают минимальную зарплату незначительно, на 5−10 долларов в эквиваленте, а потом наблюдают за тем, какой эффект на экономику это имело, — объясняет Лев Львовский. — Последствия от директивного повышения стоимости труда в целом будут такими же, как на любом рынке, где правительство пытается манипулировать ценой. Во-первых, это приведет к ускорению инфляции, потому что работодатели, они же собственники бизнеса, начнут перекладывать на покупателей часть выросших расходов на зарплаты. Во-вторых, это может привести к безработице. Если стоимость труда вырастет, работодателям будет нужно меньше рабочей силы.

В США уже проводили исследование о том, какой эффект оказывает повышение «минималки». В одних штатах минимальную зарплату повысили, в других — нет.

— Выяснилось, что в итоге повышение в основном перешло в инфляцию, а не в рост безработицы. Но там повышение минимальной зарплаты было далеко не таким высоким, как предлагает белорусский президент, — продолжает Лев Львовский. — На мой взгляд, с таким ростом минимальной зарплаты речь, скорее всего, будет идти еще и о каком-то серьезном шоке для рынка труда. Почему разные предприятия платят разную зарплату? Потому что у них разная эффективность. Сейчас менее эффективные предприятия продолжают работать за счет того, что нанимают менее эффективных работников и платят им меньше, чем лидеры индустрии. Но если им прикажут платить столько же, очевидно, что не все из них успеют адаптироваться и переложить рост своих расходов в цены. Все это может иметь очень серьезные негативные последствия как для экономики в целом, так и для рынка труда в частности. Мы говорим одновременно и о росте безработицы, и о закрытии какой-то части предприятий, и об инфляции.

По мнению Льва Львовского, высказывая такую идею, Александр Лукашенко в первую очередь хочет «задобрить электорат перед выборами».

— Сейчас президент часто говорит и о повышении пенсий, и о повышении зарплат. Нынешнее предложение тоже укладывается в эту риторику обещания лучшей жизни. Но это не очень удачная идея, потому что она грозит глобальной встряской экономики, если подумать о ней всерьез. И, конечно, в ней звучит советское прошлое с верой в то, что только государственный бизнес выставляет «честные» цены и платит «честные» зарплаты, в то время как частный пытается нажиться и на клиентах, и на работниках, — считает эксперт.