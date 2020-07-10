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«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

10.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Истребитель немецких «Тигров» и «Пантер» появился на Буйничском поле. Мемориальному комплексу передали противотанковую самоходную артустановку СУ-100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

Церемонию приурочили к 75-летию Победы и годовщине героической обороны Могилева. Она началась 10 июля 1941-го. Наиболее кровопролитные бои развернулись возле деревни Буйничи.

«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

В одном из столкновений защитники города уничтожили и вывели из строя около 60 вражеских танков и бронемашин, сотни немецких солдат и офицеров.

Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?

«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

Танкисты Моделя, встретив такое сопротивление, прекратили атаки. Погибших защитников почтили минутой молчания. В памятной церемонии приняли участие представители власти, историки, поисковики, молодёжь. Они возложили цветы и венки к каплице. 

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:   
Достаточно вчитаться в холодные строки на мемориальных плитах, всмотреться в те барельефы, в те экспонаты, которые здесь размещаются, и действительно понимаешь, что это святое место для каждого, кто свято чтит и помнит советского солдата.   

«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля

На Буйничском поле прошла театрализованная реконструкция освобождения Могилёва. В борьбе за город враг потерял более 6 тысяч солдат и офицеров. Сколько белорусов шагнуло здесь в бессмертие, до сих пор неизвестно.  

Люди в материале: Андрей Кунцевич

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Истребитель немецких «Тигров» и «Пантер» появился на Буйничском поле. Мемориальному комплексу передали противотанковую самоходную...
 
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