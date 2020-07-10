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«Это святое место для каждого». Самоходная артустановка пополнила экспозицию у Буйничского поля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Истребитель немецких «Тигров» и «Пантер» появился на Буйничском поле. Мемориальному комплексу передали противотанковую самоходную артустановку СУ-100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонию приурочили к 75-летию Победы и годовщине героической обороны Могилева. Она началась 10 июля 1941-го. Наиболее кровопролитные бои развернулись возле деревни Буйничи.
В одном из столкновений защитники города уничтожили и вывели из строя около 60 вражеских танков и бронемашин, сотни немецких солдат и офицеров.
Танкисты Моделя, встретив такое сопротивление, прекратили атаки. Погибших защитников почтили минутой молчания. В памятной церемонии приняли участие представители власти, историки, поисковики, молодёжь. Они возложили цветы и венки к каплице.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
На Буйничском поле прошла театрализованная реконструкция освобождения Могилёва. В борьбе за город враг потерял более 6 тысяч солдат и офицеров. Сколько белорусов шагнуло здесь в бессмертие, до сих пор неизвестно.
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Новости Беларуси. Истребитель немецких «Тигров» и «Пантер» появился на Буйничском поле. Мемориальному комплексу передали противотанковую самоходную...
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