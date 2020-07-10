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В Испании задержаны 46 человек, которых подозревают в распространении наркотиков

10.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Три преступные группировки обезврежены в ходе крупной операции по борьбе с наркотиками в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании задержаны 46 человек, которых подозревают в распространении наркотиков

Правоохранители провели в общей сложности около 30 обысков в домах и на складах в различных регионах страны. Были изъяты около 8 тысяч растений конопли и другие наркотические вещества, а также оружие и около 130 тысяч евро наличными.

Полицейские задержали 46 человек, предположительно причастных к изготовлению и распространению наркотиков. 

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Новости Испании. Три преступные группировки обезврежены в ходе крупной операции по борьбе с наркотиками в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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