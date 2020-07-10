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«Чтобы не бросить людей». Законопроект «Об экономической несостоятельности» будет внесён в Палату представителей

10.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.

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«Чтобы не бросить людей». Законопроект «Об экономической несостоятельности» будет внесён в Палату представителей

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мнение бытует сегодня, что закапываются деньги в сельское хозяйство. Приведу слова Мошенского Александра Михайловича, который частный бизнес абсолютно, более пяти хозяйств сегодня есть и просит больше, но самое главное сегодня – инвестировать. Да, он инвестирует и он сам говорит, что через 5 лет окупается это. Но окупается, и он готов дальше вкладывать для того, чтобы сегодня производить те продукты питания, которые нужны как для нашей страны, так и на экспорт. И действительно, так оно и есть. Наш вектор сегодня нескольких. В любом случае государственные предприятия должны быть. Они должны быть под контролем государства. И стратегические объекты. Далее – частные, форма собственности разная. Она для Беларуси не такова, как для Франции, для Германии, где, по большому счёту, 70% частной формы собственности. Мы такую задачу не ставим. Но, конечно, нужно сегодня рассматривать вопросы для того, чтобы частный бизнес существовал, он должен параллельно работать сегодня с государственным. В этом отношении наше государство делает достаточно много.

Декрет президента, который сегодня направлен на развитие именно бизнеса – как государственного, так и частного. И сегодня, действительно, он беспрецедентный для того, какие условия предоставлены для ведения бизнеса. Если рассматривать работу нашей комиссии – скоро поступит в Палату законопроект о государственных организациях и хозяйственных обществ с участием государства, объединяющий в себя несколько законопроектов. Даже не то, что несколько. Там десяток законопроектов. Это и о приватизации, это и о хозяйственных обществах. Сегодня востребован и необходим нам на фоне того, что у нас, действительно, предприятия работают, не совсем получается с бизнесом.

Потому если говорить об индивидуальных предпринимателях и о частном бизнесе – ведь не каждый… Каждый хотел бы работать. Условно говоря, 100 человек занимается бизнесом, а десяток в лучшем случае выйдет успешными. Остальные не смогут работать. Так вот  законопроект, он уже называется «Об экономической несостоятельности» – он тоже отрабатывается и скоро придёт для того, чтобы  те наши хвостики, которые есть, те предприятия, которые не совсем успешно работают – это касается и сельхозпредприятий, это касается и промышленных предприятий, которым… Ведь главное – не обанкротить предприятие, а сегодня помочь этим предприятиям выжить в условиях. И социальная ориентированность нашего государства – чтобы этим людям не выйти на улицу, чтобы не бросить людей, а для того, чтобы сегодня людям дать возможность, может быть, не в достаточной мере заработать денег, но хотя бы, на первых порах, какой-то минимальный заработок был. И я вижу, что должны развиваться параллельно те формы собственности, которые я обозначил: и частная, и государственная. А законодательная база у нас на сегодняшний момент создана достаточно успешная. Просто мы её, естественно, ежегодно по требованию времени, по требованию той ситуации, в которой мы работаем — ей, естественно, требуется обновление. Вот в этом плане мы, конечно, и работаем. 

Люди в материале: Леонид Брич

 
 
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Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
 
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