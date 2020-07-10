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«Чтобы не бросить людей». Законопроект «Об экономической несостоятельности» будет внесён в Палату представителей
Источник материала: СТВ
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Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Потому если говорить об индивидуальных предпринимателях и о частном бизнесе – ведь не каждый… Каждый хотел бы работать. Условно говоря, 100 человек занимается бизнесом, а десяток в лучшем случае выйдет успешными. Остальные не смогут работать. Так вот законопроект, он уже называется «Об экономической несостоятельности» – он тоже отрабатывается и скоро придёт для того, чтобы те наши хвостики, которые есть, те предприятия, которые не совсем успешно работают – это касается и сельхозпредприятий, это касается и промышленных предприятий, которым… Ведь главное – не обанкротить предприятие, а сегодня помочь этим предприятиям выжить в условиях. И социальная ориентированность нашего государства – чтобы этим людям не выйти на улицу, чтобы не бросить людей, а для того, чтобы сегодня людям дать возможность, может быть, не в достаточной мере заработать денег, но хотя бы, на первых порах, какой-то минимальный заработок был. И я вижу, что должны развиваться параллельно те формы собственности, которые я обозначил: и частная, и государственная. А законодательная база у нас на сегодняшний момент создана достаточно успешная. Просто мы её, естественно, ежегодно по требованию времени, по требованию той ситуации, в которой мы работаем — ей, естественно, требуется обновление. Вот в этом плане мы, конечно, и работаем.
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«Чтобы не бросить людей». Законопроект «Об экономической несостоятельности» будет внесён в Палату представителей
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