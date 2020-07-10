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По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии
10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе рейда работники
В агрогородке расположено учреждение образования – учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа.
Поскольку здание могло быть потенциально опасным для людей,
Прокуратура продолжит мониторинг потенциально опасных мест и объектов для взрослых и детей.
Фото: прокуратура Брестской области
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