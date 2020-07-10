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По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе рейда работники прокуратуры Пружанского района выявили, что здание бывшей мастерской и формовочного цеха в агрогородке Ровбицк, принадлежащее одному из ОАО, не использовалось по целевому назначению, имело повреждения в конструкции крыши и было открыто для доступа посторонних лиц, включая детей.

По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

В агрогородке расположено учреждение образования – учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа.

Поскольку здание могло быть потенциально опасным для людей, прокуратура района вынесла предписание, в котором предложила ограничить доступ в строение. Собственник после обследования и вовсе пришел к выводу о необходимости его демонтажа – сейчас здание снесено.

Прокуратура продолжит мониторинг потенциально опасных мест и объектов для взрослых и детей.

Фото: прокуратура Брестской области
Служба информации прокуратуры Брестской области

По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии
По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

По предписанию прокуратуры Пружанского района снесено здание в аварийном состоянии

 
 
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  В ходе рейда работники прокуратуры Пружанского района выявили, что здание бывшей мастерской и формовочного цеха в агрогородке Ровбицк, принадлежащее одному из...
 
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