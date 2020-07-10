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Первый вице-премьер посетил фарфоровый завод и бумажную фабрику в Добруше
Источник материала: ОНТ
На новом заводе по производству картона в Добруше к концу года начнутся пуско-наладочные работы. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер страны Николай Снопков во время рабочей поездки на Гомельщину.
Предприятие начали строить восемь лет назад. Но завершить проект из-за разногласий с китайским генподрядчиком так и не смогли. Он три раза переносил сроки сдачи, в итоге контракт пришлось расторгнуть. Потребовалась помощь государства – в феврале Александр Лукашенко подписал указ о реализации важного для бумажной отрасли инвестпроекта, и заводу дополнительно выделили 83 миллиона долларов. После выхода на проектную мощность в 2022 году фабрика обеспечит внутренний рынок целлюлозным картоном, а также сможет зарабатывать на экспорте этой продукции.
В Добруше первый вице-премьер заглянул и на фарфоровый завод. Это единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси – сервизы, тарелки, чашки. На предприятии работают более тысячи человек. По итогам прошлого года более 75% продукции отгружено на экспорт. Николай Снопков предложил продвигать бренд нестандартным способом. После того как в каждом белорусском посольстве появится добрушская посуда с национальной символикой, фарфоровый завод получит возможность работать за рубежом в премиальном сегменте.
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На новом заводе по производству картона в Добруше к концу года начнутся пуско-наладочные работы. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер страны Николай...
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