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Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

10.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Сегодня в ОАО «Маслаки» съехались работники по искусственному осеменению крупного рогатого скота, зоотехники-селекционеры хозяйств, ветеринарные врачи-гинекологи со всего района. На базе сельхозорганизации проходил конкурс профессионального мастерства по искусственному осеменению КРС.

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Старт соревнованию дала первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Юлия Красева. Юлия Викторовна отметила: «Искусственное осеменение животных — серьезный технологический фактор при производстве молока и мяса, и специалисты, задействованные в данном процессе, должны понимать огромную важность своей работы, относиться к ней ответственно и добросовестно. А данный конкурс помогает не только выявить лучших в своей профессии, но и побудить их к новым достижениям».

За победу боролись 24 техника по искусственному осеменению, 4 ветврача-гинеколога и 5 зоотехников-селекционеров. Им предстояло сдать серьезные экзамены, где важны не только знания, но и опыт. Соревнования проходили в несколько этапов: письменное тестирование по теории, демонстрация практических навыков профмастерства, также не обошлось без вопросов жюри.

После подведения итогов началась самая приятная часть конкурса — церемония награждения. Кроме дипломов и грамот организаторы и спонсоры подготовили участникам памятные подарки. Победителям и призерам райисполком выделил денежные вознаграждения. Подарки были и от райкома профсоюза работников АПК. Наборы собственной продукции предоставили ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и ОАО «Молочные горки». К тому же и руководители сельхозорганизаций оказали активное содействие по приобретению подарков.

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

Конкурс профмастерства техников-осеменаторов сегодня прошел в ОАО «Маслаки»

О победителях конкурса читайте в ближайших номерах «Горецкого вестника».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Сегодня в ОАО «Маслаки» съехались работники по искусственному осеменению крупного рогатого скота, зоотехники-селекционеры хозяйств, ветеринарные...
 
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