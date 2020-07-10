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Новости экономики за 10.07.2020

10.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках, на какой объем добычи нефти рассчитывают выйти белорусские нефтяники и кто в лидерах по объемам продаж на площадках товарной биржи?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТИ ПРЕВЫШАЮТ 40 МИЛЛИОНОВ ТОНН

1 миллион 700 тысяч тонн нефти планирует добыть в 2020 году концерн «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За счет бурения новых скважин – дополнительно 109 тысяч тонн. Общий же фонд по добыче «черного золота» – это 865 скважин.

Новости экономики за 10.07.2020

До 2017 года стабильно ежегодно добывали 1 миллион 645 тысяч тонн сырья. И в последние два года рост добычи идет с шагом в 20 тысяч тонн.

Извлекаемые запасы белорусской нефти сегодня превышают 40 миллионов тонн.

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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ЛИДЕРАХ ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ НА БУТБ

Продукция черной металлургии заняла первое место по объемам продаж на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Продали 210 тысяч тонн черных металлов и изделий из них на полмиллиарда рублей.

Новости экономики за 10.07.2020

Таким образом, данная группа товаров стала самой востребованной у участников торгов, обеспечив 23 % товарооборота БУТБ в первом полугодии.

Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год

ПЕРЕЛЕТ С ЖИВОТНЫМИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕН

Национальный авиаперевозчик временно не принимает к перелетам домашних животных на чартерных рейсах. Все потому, что если за рубежом хозяин питомца внезапно заболеет и будет помещен на карантин, то содержать животное будет некому. Поэтому часть стран ввела запрет на ввоз животных.

Новости экономики за 10.07.2020

К слову, белорусы уже могут полететь на море в четыре страны: это Албания, Турция, Египет и Черногория. Египетские власти даже отменили плату за визу до 31 октября.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Как стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках, на какой объем добычи нефти рассчитывают выйти белорусские нефтяники и...
 
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