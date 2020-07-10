Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый большой предъявленный подоходный налог в стране за 2019 год для одного человека составил более 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятнее всего, такая сумма начислена с доходов от дивидендов.

Максимальный налог для физлиц за 2019 год в Минской области – 2 миллиона 300 тысяч рублей (что в эквиваленте почти миллион долларов).

Всего по стране налоговые декларации подали более 31 тысячи человек. Казна пополнилась на 76 миллионов рублей.





В 2020 году в соответствии с Указом № 143 «О поддержке экономики» срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля.