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Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год

10.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый большой предъявленный подоходный налог в стране за 2019 год для одного человека составил более 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятнее всего, такая сумма начислена с доходов от дивидендов.

Максимальный налог для физлиц за 2019 год в Минской области – 2 миллиона 300 тысяч рублей (что в эквиваленте почти миллион долларов).

Всего по стране налоговые декларации подали более 31 тысячи человек. Казна пополнилась на 76 миллионов рублей.

Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год

В 2020 году в соответствии с Указом № 143 «О поддержке экономики» срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля.

О других новостях экономики за 10 июля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Самый большой предъявленный подоходный налог в стране за 2019 год для одного человека составил более 10 миллионов рублей, сообщили в программе...
 
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