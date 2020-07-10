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Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый большой предъявленный подоходный налог в стране за 2019 год для одного человека составил более 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятнее всего, такая сумма начислена с доходов от дивидендов.
Максимальный налог для физлиц за 2019 год в Минской области – 2 миллиона 300 тысяч рублей (что в эквиваленте почти миллион долларов).
В 2020 году в соответствии с Указом № 143 «О поддержке экономики» срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля.
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Новости Беларуси. Самый большой предъявленный подоходный налог в стране за 2019 год для одного человека составил более 10 миллионов рублей, сообщили в программе...
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