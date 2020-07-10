ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло

10.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом.  

По информации Daily Mail, эта сцена произошла в США. Грызун не боясь направлялся прямо к огромному коту по кличке Мерседес. Но вместо того, чтобы наброситься на мышь, кот просто решил узнать, кто к нему подошел.  

Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло
Фото: Daily Mail

Мерседес наклонился вперед, чтобы понюхать мышь. Отважный грызун не убежал, а наоборот подошел к коту, чтобы понюхать его в ответ.  Животные будто играли друг с другом. 

Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло
Фото: Daily Mail   

Хотя и считается, что кошка и мышь должны быть непримиримыми врагами, но в жизни все может обстоять иначе. Известны случаи, когда кошка не охотится на мышь и даже может проживать с ней на одной территории.      

В зоопарке подружились лисенок и бельчонок. Они даже спят носик к носику (здесь подробнее).     

Люди в материале: нет

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом.   По информации Daily Mail, эта сцена произошла в США....
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 10.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика