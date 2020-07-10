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Храбрая мышь наткнулась на любопытного кота и не растерялась. Вот что из этого вышло
Источник материала: СТВ
Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом.
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Мерседес наклонился вперед, чтобы понюхать мышь. Отважный грызун не убежал, а наоборот подошел к коту, чтобы понюхать его в ответ. Животные будто играли друг с другом.
Хотя и считается, что кошка и мышь должны быть непримиримыми врагами, но в жизни все может обстоять иначе. Известны случаи, когда кошка не охотится на мышь и даже может проживать с ней на одной территории.
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Мышь встретила любопытного кота, от которого не стала убегать. Животные решили познакомиться друг с другом. По информации Daily Mail, эта сцена произошла в США....
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