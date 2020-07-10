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ОНТ – «Нашей Ниве»

10.07.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ОНТ – «Нашей Ниве»

Абсолютно понятна эмоциональность поста Александры Зверевой, распространённого в социальных сетях. В то же время действия «Нашей Нiвы» (как и любого другого ресурса) как средства массовой информации, способствующие преследованию журналистов государственных телеканалов исключительно за выполнение ими профессиональных обязанностей, считаем недопустимыми. Существует очень тонкая грань между выражением свободного мнения и разжиганием вражды в обществе. Но одно безусловно – канал использует все законные возможности, чтобы оградить своих сотрудников от преследования и травли.

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Абсолютно понятна эмоциональность поста Александры Зверевой, распространённого в социальных сетях. В то же время действия «Нашей Нiвы» (как и любого другого...
 
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