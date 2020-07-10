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«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории мировой и отечественной культуры БНТУ:
Кубе говорил, что надо показать белорусам, что мы с ними обращаемся как с равными. Надо им доказать, что белорусы – это не русские, русские – не арийцы. С русским человеком надо поступать, как с «недочеловеком». Но вот белорусы являются более близкими к истинному арийскому народу. Немцы им доверяют, поэтому заботятся о возрождении культуры.
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«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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