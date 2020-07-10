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«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе

10.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе

«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории мировой и отечественной культуры БНТУ:
Конечно, про истинную судьбу ни белорусов, ни других народов открыто не говорилось. В генеральном комиссариате Беларуси под руководством Кубе тоже разрабатывались планы, где на первое место ставилась пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов. 

«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе

Кубе говорил, что надо показать белорусам, что мы с ними обращаемся как с равными. Надо им доказать, что белорусы – это не русские, русские – не арийцы. С русским человеком надо поступать, как с «недочеловеком». Но вот белорусы являются более близкими к истинному арийскому народу. Немцы им доверяют, поэтому заботятся о возрождении культуры. 

Люди в материале: Вильгельм Кубе, Алексей Беляев

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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