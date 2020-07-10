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24 чемпиона и 96 медалей: история участия Беларуси в Олимпиадах
Источник материала: СТВ
26-е Олимпийские игры в Атланте – первые летние для суверенной Беларуси. Знамя страны несет наш борец Александр Медведь. Этот человек зажигал огонь Олимпиады-80 на минском «Динамо», он же, но уже через десятки лет пронесет заветный факел вновь: это пламя мира – огонь крупнейшего в истории суверенной Беларуси спортивного турнира – вторых Европейских игр. Но это будет много позже. А пока – Атланта 1996 года.
Всего в Атланте наша сборная удостоилась 15 подиумов. Главной звездой тех игр стала женщина. И как покажет история, белорусские спортсменки на Олимпиадах еще не раз удивят не только страну, но и весь мир. В 1996 году свой путь к званию Великой начала Екатерина Ходотович, нам более известная как Карстен. В Атланту белоруска ехала в статусе бронзового призера Олимпиады в составе четверки. После Барселоны-92 24-летняя талантливая девушка хотела просто исполнить свою мечту – завоевать олимпийское золото. А получилось больше: 27 июля 1996 года Екатерина Карстен выигрывает одиночный заезд. Исполнив свою мечту, она исполнила мечту целой страны: именно Екатерина Карстен завоевала первое олимпийское золото для суверенной Беларуси.
А в 2018 году теннисистка берёт первый титул WTA. Через месяц – вновь победный кубок в руках.
За год Арина стремительно взлетает в рейтинге: с 78 строчки на 11. Дальше – больше. В 2019 году теннисистка выигрывает еще три старта и дебютирует в десятке мирового топа. В тандеме с Элиз Мертенс белоруска берет три титула в паре: среди прочих им покорился и турнир Большого Шлема US OPEN. Интересно, что по ту сторону сетки тоже играла белоруска: Виктория Азаренко.
Дарья Домрачева – трехкратная чемпионка сочинской Олимпиады. Естественно, такое сверхдостижение не может остаться незамеченным. Александр Лукашенко присваивает биатлонистке высшее звание – Герой Беларуси. Таким образом, Домрачева стала первой женщиной и первой спортсменкой, удостоенной такой госнаграды.
Анжелика Урман, спортивный журналист:
Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
С этими словами нельзя не согласиться. Спорт – одна из тех вещей, что нас объединяет. Будь то Олимпиада или чемпионат мира по хоккею, мы садимся у экранов и становимся одним целым. Нацией, которая болеет за своих. И когда за тобой стоит не только команда и бренд, а целая страна: разве имеет значение, в каком году пройдут игры? Ведь как показывает история, наши спортсмены могут и готовы побеждать в любых обстоятельствах, поэтому пусть в 2021 году им покорится та самая, Седьмая высота – Седьмая летняя Олимпиада.
Под аккомпанемент голоса Владимира Новицкого прошли многочисленные соревнования, в том числе и старты II Европейских игр.
II Европейские игры стали первым масштабным мероприятием в истории обновленного «Динамо». Шесть лет он находился на реконструкции и вот 2018 год. Александр Лукашенко передает символический ключ от арены его хозяевам – спортсменам.
К слову, в день открытия глава государства запустил и обратный отсчет до одного из крупнейших стартов, проходивших у нас, в Беларуси – II Европейских игр.
Как и почти 40 лет назад, олимпийский огонь несет Александр Медведь. Трехкратный олимпийский чемпион не зажигает огонь в чаше, а передает его молодому поколению спортсменов. Это Пламя Мира – своеобразная эстафетная палочка среди спортивных поколений Беларуси. Огонь в чаше «Динамо» зажигают авторы главных спортивных триумфов последних 25 лет: Роман Петрушенко, Алексей Гришин, Юлия Нестеренко и, конечно, Дарья Домрачева.
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26-е Олимпийские игры в Атланте – первые летние для суверенной Беларуси. Знамя страны несет наш борец Александр Медведь. Этот человек зажигал огонь Олимпиады-80 на...
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