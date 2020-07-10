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47-летний мужчина пошел купаться и утонул в Пуховичском районе

10.07.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

47-летний мужчина пошел купаться и утонул в Пуховичском районе

В Пуховичском районе во время отдыха на озере утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. 

Трагический инцидент произошел утром 10 июля. 47-летний житель Марьиной Горки отдыхал вместе со своими знакомыми на берегу озера. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина отправился купаться и нее вернулся. 

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ОСВОД. Они достали из воды тело мужчины. Признаков жизни он уже не подавал.

На месте происшествия также работали сотрудники Следственного комитета: они опросили свидетелей и осмотрели место инцидента. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Пуховичском районе во время отдыха на озере утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.  Трагический инцидент произошел утром 10 июля....
 
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