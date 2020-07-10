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Марина Литвинчук высказалась об олимпийских медалях

10.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

10 лет назад женская сборная с тренером Геннадием Галицким еще была в тени наших мужчин и не рассчитывала на россыпь медалей чемпионата мира. Из 7 завоеванных тогда наград лишь одну вырвала девушка: Марина Полторан (сейчас она известна под фамилией Литвинчук) стала второй на дистанции 5 тысяч метров. Но именно это «серебро» стало отправной точкой для триумфа женской команды.

Марина Литвинчук высказалась об олимпийских медалях

Тогда Литвинчук начала свою победную серию: с 2010 года она каждый год привозит медали крупнейших международных стартов: чемпионатов мира, Европы, и, конечно, Олимпиады. Исключением стал лишь 2017 год, когда спортсменка готовилась стать мамой. За 10 лет в копилке Марины – 2 олимпийские «бронзы», 16 медалей чемпионатов мира, десятки наград континентальных форумов и Европейских игр.

Марина Литвинчук высказалась об олимпийских медалях

Марина Литвинчук, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр:
Ну что здесь сказать? Любой спортсмен, пока не поднимется на высшую олимпийскую ступеньку, я думаю, что те награды, которые висят на стенке, это всего лишь проделанная работа, но где-то много или немножко сделано ошибок, что не хватило до этой самой заветной награды.

Люди в материале: Ирина Петыш, Марина Литвинчук

 
 
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10 лет назад женская сборная с тренером Геннадием Галицким еще была в тени наших мужчин и не рассчитывала на россыпь медалей чемпионата мира. Из 7 завоеванных тогда...
 
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