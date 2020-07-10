ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России арестован губернатор Хабаровского края, его подозревают в организации убийств

10.07.2020 19:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России арестован губернатор Хабаровского края, его подозревают в организации убийств

Басманный суд в Москве санкционировал арест губернатора Хабаровского края в связи с возбуждением против него уголовного дела об организации ряда покушений и убийств предпринимателей, передает ТАСС. 

Согласно решению суда, чиновник будет находится под стражей до 9 сентября. Как отметил судья Артур Карпов, причиной тому станет административный ресурс губернатора, который он может использовать для воспрепятствования расследованию. Кроме того, следствие опасается возможности оказания давления на некоторых участников процесса, которые, к слову, были взяты из-за этого под госзащиту. 

Сергея Фургала, возглавлявшего Хабаровский край с осени 2018 года, задержали утром 9 июля. Как позже заявили в Следственном комитете России, чиновника подозревают в организации ряда покушений и убийств бизнесменов в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области в 2004-2005 годах. Кроме того, по информации ТАСС, губернатора проверят и на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Сам Фургал свою вину отрицает. 

Кроме того, накануне были арестованы несколько депутатов Хабаровской краевой думы. Арестованы они были по делу о мошенничестве, однако следователи уже заявили о наличии связи между этими двумя делами. 

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Басманный суд в Москве санкционировал арест губернатора Хабаровского края в связи с возбуждением против него уголовного дела об организации ряда покушений и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геннадий Галицкий: «Если бы лет 10 назад выиграли чемпионат мира, я бы умер от счастья , а сейчас, кроме «золота» уже ничего не жду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика