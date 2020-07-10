В России арестован губернатор Хабаровского края, его подозревают в организации убийств

Источник материала: ОНТ

Басманный суд в Москве санкционировал арест губернатора Хабаровского края в связи с возбуждением против него уголовного дела об организации ряда покушений и убийств предпринимателей, передает ТАСС.

Согласно решению суда, чиновник будет находится под стражей до 9 сентября. Как отметил судья Артур Карпов, причиной тому станет административный ресурс губернатора, который он может использовать для воспрепятствования расследованию. Кроме того, следствие опасается возможности оказания давления на некоторых участников процесса, которые, к слову, были взяты из-за этого под госзащиту.

Сергея Фургала, возглавлявшего Хабаровский край с осени 2018 года, задержали утром 9 июля. Как позже заявили в Следственном комитете России, чиновника подозревают в организации ряда покушений и убийств бизнесменов в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области в 2004-2005 годах. Кроме того, по информации ТАСС, губернатора проверят и на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Сам Фургал свою вину отрицает.

Кроме того, накануне были арестованы несколько депутатов Хабаровской краевой думы. Арестованы они были по делу о мошенничестве, однако следователи уже заявили о наличии связи между этими двумя делами.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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