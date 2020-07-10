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В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров

В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«По состоянию на 9 июля лесных пожаров на территории лесного фонда Минлесхоза зафиксировано 828 на общей площади 6473,4 га. Установлены ограничения на посещение лесов в пяти районах (Октябрьский, Жлобинский, Лидский, Ошмянский, Березинский)», — отметил Валентин Шатравко.

По его словам, основная причина возникновения возгораний в лесном фонде — несоблюдение гражданами требований по обеспечению пожарной безопасности. Ограничения и запреты на посещение лесов вводятся согласно решениям местных исполнительных и распорядительных органов на основании полученных данных Белгидромета о классе пожарной опасности (горимости). Класс пожарной опасности ежедневно меняется, и ограничительные меры оперативно вносятся на карту запретов и посещений на сайте Минлесхоза.

«По площади лесных пожаров мы практически повторяем прошлый год, по количеству — больше на 230 случаев. Но основная масса пожаров произошла в весенний период», — сказал он. В апреле зафиксировано 539 пожаров на площади 5951,9 га. Больше всего пожаров было в Брестском (208 случаев, 2240,9 га) и Гомельском (137 случаев, 3103,9 га) ГПЛХО. Наиболее крупные пожары в этих регионах произошли и распространились около поймы реки Припять.

«Мы не допустили перехода на нашу территорию трансграничных пожаров с Украины, хотя были довольно тревожные моменты, когда пожар приближался к Беларуси — полкилометра оставалось до нашей границы, — рассказал первый замминистра. — Несколько раз для оперативного тушения пожаров привлекали авиацию МЧС в Гомельской области, чтобы с нашей территории пожар не перешел на территорию Украины в пределах закрытой зоны около Чернобыля».

Касательно предупредительных мер Валентин Шатравко сказал, что обустроены минерализованные полосы на протяжении 65,5 тыс. км, новые противопожарные разрывы — почти на 25 км. Отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог противопожарного назначения. Установлено почти 3,5 тыс. плакатов, аншлагов и других информационных знаков на противопожарную и природоохранную тематику. Постоянно проводятся беседы с гражданами о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах. Размещены 884 информационных сообщения в СМИ. Проведено более 2 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе совместных с заинтересованными госорганами, во время которых к административной ответственности за нарушение лесного и природоохранного законодательства привлечены 1755 граждан.

Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли есть 661 единица пожарно-наблюдательных вышек, из которых 623 оборудованы системами видеонаблюдения. Также продолжается внедрение автоматизированной дистанционной системы раннего обнаружения возгораний в лесном фонде. По состоянию на 10 июля установлено 46 систем «Лесной страж».-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на...
 
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