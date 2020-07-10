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Трамп оценил намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты
Источник материала: ОНТ
Канье Уэст поддержит республиканцев на грядущих президентских выборах в США. Так намерение рэпера баллотироваться на пост президента нынешний глава США Дональд Трамп,
«Он всегда будет за нас – как и его жена… Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну», – заявил Трамп.
Напомним, на днях Канье Уэст в своем Twitter вновь заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Рэпер не пояснил, в выборах какого года он намерен принять участие, однако добавил к публикации хэштег «Видение 2020». При этом в данный момент в большинстве штатов уже закончились сроки регистрации заявок.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главным конкурентом Дональда Трампа вероятней всего станет бывший вице-президент Джо Байден.
Фото: Andrew Kelly/Reuters
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Канье Уэст поддержит республиканцев на грядущих президентских выборах в США. Так намерение рэпера баллотироваться на пост президента нынешний глава США Дональд...
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