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Трамп оценил намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты

10.07.2020 18:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп оценил намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты

Канье Уэст поддержит республиканцев на грядущих президентских выборах в США. Так намерение рэпера баллотироваться на пост президента нынешний глава США Дональд Трамп, передает со ссылкой на интервью телеканала Fox News издание The Hill. 

«Он всегда будет за нас – как и его жена… Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну», – заявил Трамп. 

Напомним, на днях Канье Уэст в своем Twitter вновь заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Рэпер не пояснил, в выборах какого года он намерен принять участие, однако добавил к публикации хэштег «Видение 2020». При этом в данный момент в большинстве штатов уже закончились сроки регистрации заявок. 

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главным конкурентом Дональда Трампа вероятней всего станет бывший вице-президент Джо Байден. 

Фото: Andrew Kelly/Reuters

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Канье Уэст поддержит республиканцев на грядущих президентских выборах в США. Так намерение рэпера баллотироваться на пост президента нынешний глава США Дональд...
 
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