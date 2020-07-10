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Анжелика Урман: «Спортивных журналистов за 20 лет стало больше в десятки раз. Когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам»

10.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У Анжелики Урман журналистский путь начался с гребли: когда-то она сама занималась этим спортом, а потом захотела о нем же писать. Греблю как спортсменка оставила, а вот за журналистику взялась всерьез. Своими глазами Анжелика видела, как растет и развивается спортивный отдел на телеканале СТВ.

Анжелика Урман: «Спортивных журналистов за 20 лет стало больше в десятки раз. Когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам»

Анжелика Урман, спортивный журналист:
Образовывался канал, набирали молодую, амбициозную, дерзкую, ничего не боящуюся команду. Все были такими, были ровесниками с горящим взглядом, полные идей, абсолютно не смотрящие на часы в плане: сколько времени, не пора ли домой? Нас это, вообще, не волновало, мы были увлечены общей идеей сделать телевидение, которое составит достойную конкуренцию на тот момент единственному каналу в нашей стране.

Конечно, спортивных журналистов за 20 лет стало больше даже не в разы, а в десятки раз. Если раньше, когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам двух рук, то сейчас – нет, это большая спортивная семья и очень дружная. Всегда можно обратиться за помощью. Если ты прочитал какую-то интересную статью, ты точно знаешь автора, не может быть такого, что ты не знаешь этого автора. То, что я получила здесь соратников по перу, друзей – абсолютно точно.
Люди в материале: Анжелика Урман

 
 
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У Анжелики Урман журналистский путь начался с гребли: когда-то она сама занималась этим спортом, а потом захотела о нем же писать. Греблю как спортсменка оставила,...
 
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