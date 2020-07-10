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Анжелика Урман: «Спортивных журналистов за 20 лет стало больше в десятки раз. Когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам»
Источник материала: СТВ
У Анжелики Урман журналистский путь начался с гребли: когда-то она сама занималась этим спортом, а потом захотела о нем же писать. Греблю как спортсменка оставила, а вот за журналистику взялась всерьез. Своими глазами Анжелика видела, как растет и развивается спортивный отдел на телеканале СТВ.
Конечно, спортивных журналистов за 20 лет стало больше даже не в разы, а в десятки раз. Если раньше, когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам двух рук, то сейчас – нет, это большая спортивная семья и очень дружная. Всегда можно обратиться за помощью. Если ты прочитал какую-то интересную статью, ты точно знаешь автора, не может быть такого, что ты не знаешь этого автора. То, что я получила здесь соратников по перу, друзей – абсолютно точно.
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Анжелика Урман: «Спортивных журналистов за 20 лет стало больше в десятки раз. Когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам»
У Анжелики Урман журналистский путь начался с гребли: когда-то она сама занималась этим спортом, а потом захотела о нем же писать. Греблю как спортсменка оставила,...
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