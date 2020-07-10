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Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

10.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Одни из сильнейших в мире – наши гребчихи – пока не смогли взять «золото» главного спортивного старта – Олимпиады. На своих дебютных играх-2012 в Лондоне нынешние лидеры сборной – Марина Литвинчук и Ольга Худенко – стали бронзовыми призерами в байдарке-четверке. Самой молодой в том экипаже была 20-летняя Ольга Худенко.

Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

Ольга Худенко, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр:
Мы стремились, конечно, к этой медали, мы делали всё возможное. И у нас все получилось! Для меня это первая Олимпиада, мне всего лишь 20 лет, у меня даже гоночного опыта мало, для меня это было психологически сложновато, на самом деле, и я понимала, что это очень большая ответственность.

Сейчас, 8 лет спустя, Ольга говорит куда увереннее, но держится все также скромно. Хотя похвастаться есть чем: двукратный бронзовый призер Олимпиады, четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и II Европейских игр, она все так же отрабатывает каждый гребок и полностью выкладывается на тренировке: ее главная цель еще не достигнута.

Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

Ольга Худенко:
У меня «золота» олимпийского нет – вот, что мной движет. «Бронза» – да, это очень здорово, круто – Олимпийские игры. Но «золото» очень сильно движет и движет каждый день вне зависимости даже от нынешней ситуации. Все равно встаю утром, понимаю, что мне нужно идти работать, потому что в следующем году, дай Бог, все будет хорошо, мы должны доказать то, что мы сильнее, показать наивысший результат. Поэтому нужно вставать и идти работать сегодня.

Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

Сейчас каждая наша медаль оценивается по достоинству, и это не может не радовать. Я сейчас хочу отметить, что по достоинству отмечают и медали молодежных, юниорских чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Потому что, я считаю, растет достойная смена нам, потому что мы, как бы, тоже не вечные. И ребята должны составлять нам конкуренцию. Я считаю, что важно их поддерживать и всячески поощрять за награды с чемпионатов Европы и мира.

Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

За эти 8 лет выросли не только спортсменки: значительно расширилась и их группа поддержки. Несмотря на то, что вот уже 10 лет подряд женская сборная стабильно привозит медали с крупнейших турниров, за их успехами долгие годы следили только самые преданные болельщики. А большинство земляков, возможно, даже и не знали, что у нас есть такие таланты. Но в последние годы всё изменилось. Вот наглядный пример – II Европейские игры. На соревнованиях – полные трибуны. Среди болельщиков и Президент. Он внимательно следит за результатами наших гребцов и поддерживает их лично.

Люди в материале: Ирина Петыш, Ольга Худенко

 
 
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Одни из сильнейших в мире – наши гребчихи – пока не смогли взять «золото» главного спортивного старта – Олимпиады. На своих дебютных играх-2012 в Лондоне нынешние...
 
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