|
Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячая пора на рынке холодильников – лето. Продажи в это время взлетают в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин несколько. Во-первых, в жару техника работает на износ. А во-вторых, именно в это время года завершают стройки и делают ремонт.
Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята в основном на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Новости Беларуси. Горячая пора на рынке холодильников – лето. Продажи в это время взлетают в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)