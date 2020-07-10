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Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

10.07.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ставку страна, конечно, делает на молодых. И тут важно, чтобы те, кому жить и строить Беларусь будущего, не принялись ломать то, что создавалось предыдущими поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

Например, планы развития государства на пятилетку. Может показаться, что идея – ретроградная. Но на самом деле только так, четко следуя намеченному, можно обеспечить поступательное развитие.

Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант». Пообщаться с Президентом собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

Какую Беларусь будущего вы представляете себе, скажем, лет через пять?

Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот видишь, ты тоже заболел этими пятилетками. О будущем – и сразу пять лет. Знаете, в этом нет ничего плохого. На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план – это закон. Мы должны составить перечень, называется государственная программа (она у нас на каждый год есть, на пятилетку мы тоже ее составляем). Это будет перечень новых предприятий. Так как в этой пятилетке мы построили атомную станцию, мы построили Парк высоких технологий – вторую очередь, мы построили много (я не беру этих зданий, сооружений и прочее), мы построили завод по целлюлозе в Светлогорске, БНБК – первую очередь построили (биотехнологическая компания). Без этого нельзя было обойтись, и мы это сделали. Может, 17, может, 20 проектов за пятилетку. Абсолютно на голом месте новые проекты.

Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых много сейчас говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Знаете этот принцип – до основания, а затем никто не знает, что будем делать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси.

Будем двигаться, если производство брать, в направлении импортозамещения, поэтому каждое предприятие (я только что поручил, чтобы в правительстве мы проработали), а у нас их тысячи, хотя бы по одному новому продукту произвели. Вот за пять лет тысяча предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги плюс кредитами где-то поможем. Нам больше ничего не надо.

Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

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Новости Беларуси. Ставку страна, конечно, делает на молодых. И тут важно, чтобы те, кому жить и строить Беларусь будущего, не принялись ломать то, что создавалось...
 
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