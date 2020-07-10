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Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ставку страна, конечно, делает на молодых. И тут важно, чтобы те, кому жить и строить Беларусь будущего, не принялись ломать то, что создавалось предыдущими поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, планы развития государства на пятилетку. Может показаться, что идея – ретроградная. Но на самом деле только так, четко следуя намеченному, можно обеспечить поступательное развитие.
Какую Беларусь будущего вы представляете себе, скажем, лет через пять?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых много сейчас говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Знаете этот принцип – до основания, а затем никто не знает, что будем делать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси.
Будем двигаться, если производство брать, в направлении импортозамещения, поэтому каждое предприятие (я только что поручил, чтобы в правительстве мы проработали), а у нас их тысячи, хотя бы по одному новому продукту произвели. Вот за пять лет тысяча предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги плюс кредитами где-то поможем. Нам больше ничего не надо.
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Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»
Новости Беларуси. Ставку страна, конечно, делает на молодых. И тут важно, чтобы те, кому жить и строить Беларусь будущего, не принялись ломать то, что создавалось...
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