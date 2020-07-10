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Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алесь Олешкевич меняет каникулы на работу в студотряде уже не первый год. В прошлом трудился на стройке Белорусской АЭС. Говорит: и деньги заработал, и опыт получил.
Алесь Олешкевич, боец студенческого отряда:
БелАЭС в финальной стадии работ. Это значит, природного газа будем потреблять меньше. А электричества – больше.
Как человек, который причастен к большому проекту, Алесь не мог не спросить у Президента, значит ли это «зеленый» свет для электротранспорта?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали....
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