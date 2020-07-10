Это будет вкусно! На ОНТ стартует новый кулинарный проект «Народный повар»

Источник материала: ОНТ

И хлеба, и зрелищ – так можно сказать о премьере на ОНТ. 12-го июля в программе «Наше Утро» стартует новый кулинарный проект «Народный повар». На кухне-студии жарко уже сейчас – в рамках кулинарного баттла участникам предстоит в команде с близким человеком удивить экспертов и конкурентов, которые, конечно, тоже из «народа», но со своими секретами.

Да, конечно, звёзды здесь тоже присутствуют, но только в качестве ведущих. Главные герои – исключительно из народа. Пока из 150 претендентов на участие отобрали лишь 15 пар. У всех – свои истории, объединяет лишь страсть к кулинарии.

В арсенале каждого дуэта – лишь 10 доступных продуктов. Made in Belarus – это значит, для зрителей повторить эти кулинарные сальто-морлле труда не составит. Ключ к победе – необычные вкусовые сочетания.

Оценивать то, что получилось, будут эксперты. Причём критерии оценки вкусовыми пристрастиями вовсе не ограничиваются: и вкус, и цвет, и всё на свете.

По итогам кулинарных баттлов жюри выставляет не баллы, но граммы. Четверо набравших наибольшее их количество сойдутся в полуфинале. А потом предстоит во всех смыслах жаркое финальное противостояние за звание самого «народного» белорусского повара.

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