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«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

10.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.

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Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.

«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодец! И чем ты отличился?

– Я два года был на атомной станции сначала, на Всебелорусской молодежной стройке. А теперь предложили в качестве командира.

Александр Лукашенко:
А сколько бойцов у тебя?

«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

– Под моим руководством 13.

Александр Лукашенко:
Сколько ты зарабатывал за период этот на атомной станции?

– За целину мы зарабатывали в районе 1400-1500 белорусских рублей.

Александр Лукашенко:
Здесь больше будет или меньше?

– Как нам обещают, за месяц мы получим 620 рублей. Это за один месяц. 

«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

Александр Лукашенко:
Это спокойной работы. А если больше захочешь?

– Если мы будем выходить сверхурочно, в выходные – естественно, больше.

Александр Лукашенко:
Но вообще у ребят есть желание работать сверх?

– Хотят.

Александр Лукашенко:
Точно и у нас так было. Каждый старался поработать больше и заработать деньги.

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение (читать далее).     

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Чтобы справиться с возросшим спросом, работать...
 
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