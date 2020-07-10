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«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.
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Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Я два года был на атомной станции сначала, на Всебелорусской молодежной стройке. А теперь предложили в качестве командира.
Александр Лукашенко:
– Под моим руководством 13.
Александр Лукашенко:
– За целину мы зарабатывали в районе 1400-1500 белорусских рублей.
Александр Лукашенко:
– Как нам обещают, за месяц мы получим 620 рублей. Это за один месяц.
Александр Лукашенко:
– Если мы будем выходить сверхурочно, в выходные – естественно, больше.
Александр Лукашенко:
– Хотят.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы справиться с возросшим спросом, работать...
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