Пример для всех: Александр Лукашенко оценил работу минского завода бытовой техники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу минского завода бытовой техники сегодня оценил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что, несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, предприятие выстояло. Спрос на продукцию большой. В период летних каникул заводчанам помогают студенты из стройотрядов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

С позитивным настроем президент приехал к соседям. Завод с 60-летней историей находится через дорогу от Дворца Независимости. Да и повод порадоваться за предприятие есть. В пандемию завод бытовой техники побил свои рекорды продаж. Только за март отгрузили 90 тысяч единиц.

«За это – молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. Я же говорил, что, когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя», – сказал Лукашенко.

Останавливаться нельзя. Президент требует расширять ассортимент продукции с акцентом на импортозамещение. Завод готов предложить хозяйкам белорусскую посудомоечную машину и смарт-холодильник.

Задача конструкторов завода на ближайшее время интегрировать холодильник в систему «умный» дом и подключить к интернету. В камеру устанавливается специальный сканер. Он считывает штрих-код продуктов и автоматически отправляет смс на телефон. Например, «срок годности молока заканчивается завтра, не желаете заказать доставку из магазина?»

Экспорт растет. В ближайшие пять лет его увеличат. Александр Лукашенко интересуется, как это отражается на зарплате сотрудников и предлагает свою формулу оплаты труда работникам белорусских предприятий.

«Надо взять 10 ведущих предприятий страны, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий», – пояснил глава государства.

Холодильники – товар сезонный. Весна-лето – пик продаж. В это время нужны дополнительные рабочие руки. Сейчас помогают около 800 студентов. Президент сам прошел эту школу.

«Оделся, обулся и книжек еще накупил. Чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию, и чтобы я внешне не отличался от детей богатых родителей», – вспоминает он.

Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом и студентами. Многие из них в стройотрядах трудились над строительством БелАЭС. Интересовались, когда ее откроют и как это изменит жизнь белорусов.

«Я ярый сторонник электромобилей. Это – будущее, – подчеркнул белорусский лидер. – Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене».

Глава государства заметил, что в белорусских электромобилях пока только одна проблема – импортные батареи, это сердце экомашины. Предложил производить свои. У белорусских специалистов уже есть наработки.