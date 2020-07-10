Заключительные игры по Clash Royale и Dota 2 пройдут в рамках VOKA League

Киберспортивный турнир VOKA League выходит на финишную прямую. С 14 по 16 июля в рамках этого события стартует заключительная серия игр по мобильной дисциплине Clash Royale, а 17 июля лучшие игроки турнира по Dota 2 сразятся за победу в финале.

Организатором турнира VOKA League является видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта. С его помощью на протяжении трех месяцев белорусские любители компьютерных игр могли продемонстрировать свои навыки и раскрыть в себе потенциал киберспортсмена. Все игры проводятся в онлайн-формате, поэтому принимать в них участие можно из любого уголка страны, находясь у себя дома.

Заключительный турнир по Clash Royale будет проходить с 14 по 16 июля. Принять в нем участие смогут белорусские игроки от 13 лет и старше. В первый день пройдут открытые квалификации, зарегистрироваться на которые можно по ссылке . А 16 июля обладатели первых четырех мест разделят между собой призовой фонд в размере 750 рублей.

Также скоро станет известно, какая из команд-участниц турнира по Dota 2 в рамках VOKA League получит чемпионский титул. Борьба за него продолжается с 9 июня. 17 июля состоятся финальные игры. Их участники будут состязаться не только за высокие места в итоговой таблице, но и за денежные награды: призовой фонд этого турнира составляет 7 тыс. белорусских рублей.