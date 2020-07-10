Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Источник материала: ОНТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Текст указа президент Турции опубликовал в своем Twitter.

Ранее в пятницу Госсовет Турции (высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года, которое наделяло собор Святой Софии статусом музея.

Эрдоган также заявил, что первые богослужения в соборе Святой Софии пройдут 24 июля. «По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», – заявил Эрдоган в ходе обращении к нации.

Свою озабоченность ситуацией вокруг собора Святой Софии уже выразила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, отметившая, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Директор ЮНЕСКО подчеркнула, что музейный статус собора отражал универсальность его наследия, а также делал ее мощным символом диалога.

Собор Святой Софии – это наиболее известный памятник византийского зодчества. Собор был возведен в 532-537 годах, в эпоху правления императора Юстиниана. На протяжении почти тысячи лет он оставался самым большим храмом христианского мира. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор Святой Софии был преобразован в мечеть. В 1934 году храм получил статус музея, а спустя еще полвека – был включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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