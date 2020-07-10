ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Текст указа президент Турции опубликовал в своем Twitter.

Ранее в пятницу Госсовет Турции (высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года, которое наделяло собор Святой Софии статусом музея. 

Эрдоган также заявил, что первые богослужения в соборе Святой Софии пройдут 24 июля. «По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», – заявил Эрдоган в ходе обращении к нации.

Свою озабоченность ситуацией вокруг собора Святой Софии уже выразила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, отметившая, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Директор ЮНЕСКО подчеркнула, что музейный статус собора отражал универсальность его наследия, а также делал ее мощным символом диалога. 

Собор Святой Софии – это наиболее известный памятник византийского зодчества. Собор был возведен в 532-537 годах, в эпоху правления императора Юстиниана. На протяжении почти тысячи лет он оставался самым большим храмом христианского мира. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор Святой Софии был преобразован в мечеть. В 1934 году храм получил статус музея, а спустя еще полвека – был включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Текст указа президент Турции опубликовал в своем Twitter. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пример для всех: Александр Лукашенко оценил работу минского завода бытовой техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика