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Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

11.07.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 наркодилеров задержали в столице. У них обнаружили более 5 килограммов наркотиков. Крупную сеть сбыта сотрудники милиции раскрыли в начале июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

В результате оперативных действий задержали 20-летнего уроженца Минской области. В его автомобиле нашли более килограмма особо опасного психотропного вещества. Примечательно, что для его доставки парень придумал тайник в раме картины. Еще часть наркотика спрятал в гипсовом бюсте.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Позже вычислили и соучастника. Им оказался 48-летний мужчина. Его задержали в момент совершения закладок. У распространителя нашли более 2 кило разных веществ.

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Психотропы в раме картины и гипсовом бюсте. В Минске задержали наркодилеров

Затем оперативники вышли на след ещё шестерых наркодилеров. Они также задержаны.

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Новости Беларуси. 8 наркодилеров задержали в столице. У них обнаружили более 5 килограммов наркотиков. Крупную сеть сбыта сотрудники милиции раскрыли в начале июля,...
 
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