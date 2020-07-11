11 июля руководители исполкомов проведут прямые линии с населением

Источник материала: ОНТ

Что волнует людей, хотят знать представители власти! С любыми насущными вопросами к ним можно обратиться сегодня напрямую.







Как всегда, по субботам с 9-ти утра до полудня на связь с населением выйдут руководители исполкомов. Коммунальные и жилищные вопросы, проблемы с трудоустройством или начислением выплат – всё это можно обсудить с чиновниками по телефону. Каждое обращение берут на контроль и обещают разобраться в течение месяца.

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