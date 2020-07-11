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Дождь прошел - всплыла халтура. Свежие примеры «недоремонтов» на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на «
Минск, Куйбышева 95. Люди сообщают, что дорожку во дворе им все же доделали:
Шумилино. На улице Луначарского УП ЖКХ решило отремонтировать дорожное покрытие. Вот что получилось.
Слуцк, улица Тутаринова, 24. Здесь во дворе и на прилегающей территории после каждого дождя маленький потоп, про ливневую канализацию тут не слышали.
Орша. Пешеходный переход упирается в лужу и парковку.
Минск, улица Солтыса, 82. Гибрид пандуса и ступенек перед четвертым подъездом.
Брест, набережная. Рядом с тротуаром из плитки есть еще и асфальтовая велодорожка. Правда, после дождя ее не видно, ливневая канализация забита или ее вовсе нет.
Борисов. Асфальтной дороги к улицам Витебской и Песчаной нет уже лет 10, ямы в некоторых местах по колено.
Полоцк, улица Хруцкого, 18. На фото — вход в подвал. Люди сообщают, что вода внизу — это не последствия ливня, это сточные воды, здесь они доходят до первой ступеньки, а в самом подвале — по колено. Жильцы жалуются, что канализация засорилась и все течет прямо под дом уже месяц, запах стоит соответствующий. За это время работники ЖКХ откачали воду только один раз.
Классика жанра. Бобруйск, у магазина «Практик».
Краснополье, улица Курако, 48. Это застывший бетон на въезде во двор нового дома. Интересно, кто это оставил свой след «в истории»?
Краснополье. Зачем уродовать фасад спутниковой тарелкой? Есть же береза.
Бобруйск, улица М. Горького, до горисполкома — две минуты пешком. Но дорогу в частный сектор на этой улице не могут сделать уже сколько лет.
Детская площадка в Могилеве по улице Орловского возле домов 19 г и 17 г. Здесь не могут определиться, кто должен заниматься ее ремонтом: и ТС, и ЖЭУ отказываются.
Рогачев, улица Ленина, 56. Капитальный ремонт произведен несколько лет назад. В квартирах после ремонта висят непонятные провода. Вода с крыши по водосточным трубам льется прямо под двери подъезда.
Барановичи, центр города, проход с улицы Брестской на улицу Короткую немного зарос.
А какие «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.
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