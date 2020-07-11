Дождь прошел - всплыла халтура. Свежие примеры «недоремонтов» на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Минск, Куйбышева 95. Люди сообщают, что дорожку во дворе им все же доделали: после публикации на «Доске позора» приехал грузовик с асфальтом и рабочие все быстро сделали.







Шумилино. На улице Луначарского УП ЖКХ решило отремонтировать дорожное покрытие. Вот что получилось.



Фото предоставлено читателем

Слуцк, улица Тутаринова, 24. Здесь во дворе и на прилегающей территории после каждого дождя маленький потоп, про ливневую канализацию тут не слышали.









Витебск, спуск с путепровода к пляжу на Западной Двине.









Орша. Пешеходный переход упирается в лужу и парковку.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Солтыса, 82. Гибрид пандуса и ступенек перед четвертым подъездом.



Фото предоставлено читателем

Брест, набережная. Рядом с тротуаром из плитки есть еще и асфальтовая велодорожка. Правда, после дождя ее не видно, ливневая канализация забита или ее вовсе нет.



Фото предоставлено читателем

Борисов. Асфальтной дороги к улицам Витебской и Песчаной нет уже лет 10, ямы в некоторых местах по колено.









Минск, проспект Партизанский, 17, подъезд 3. Жильцы удивляются дыре в стене подъезда. Кто и зачем ее сделал, люди не знают: их никто не уведомлял о проводимых работах. Неизвестно, кто и когда дыру заделает.



Фото предоставлено читателем

Полоцк, улица Хруцкого, 18. На фото — вход в подвал. Люди сообщают, что вода внизу — это не последствия ливня, это сточные воды, здесь они доходят до первой ступеньки, а в самом подвале — по колено. Жильцы жалуются, что канализация засорилась и все течет прямо под дом уже месяц, запах стоит соответствующий. За это время работники ЖКХ откачали воду только один раз.



Фото предоставлено читателем

Классика жанра. Бобруйск, у магазина «Практик».









Краснополье, улица Курако, 48. Это застывший бетон на въезде во двор нового дома. Интересно, кто это оставил свой след «в истории»?



Фото предоставлено читателем

Краснополье. Зачем уродовать фасад спутниковой тарелкой? Есть же береза.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, улица М. Горького, до горисполкома — две минуты пешком. Но дорогу в частный сектор на этой улице не могут сделать уже сколько лет.



Фото предоставлено читателем

Детская площадка в Могилеве по улице Орловского возле домов 19 г и 17 г. Здесь не могут определиться, кто должен заниматься ее ремонтом: и ТС, и ЖЭУ отказываются.



Фото предоставлено читателем

Рогачев, улица Ленина, 56. Капитальный ремонт произведен несколько лет назад. В квартирах после ремонта висят непонятные провода. Вода с крыши по водосточным трубам льется прямо под двери подъезда.









Барановичи, центр города, проход с улицы Брестской на улицу Короткую немного зарос.



Фото предоставлено читателем

А какие «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.