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Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире

11.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире

Республика Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире и шестое — среди стран СНГ. Такая информация содержится в обзоре Белстата, приуроченном ко Всемирному дню народонаселения (11 июля).

В Беларуси на начало 2020 года с учетом итогов переписи населения 2019 года проживали 9408,4 тыс. человек. При этом на 1000 мужчин приходилось 1163 женщины.

Важной характеристикой в демографии является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. За последние девять лет этот показатель увеличился на 4,1 года. При этом у мужчин ожидаемая продолжительность жизни достигает 69,3 года, а у женщин — 79,4.

Беларусь, как и многие страны, не обошла стороной тенденция к урбанизации: три четверти населения республики — горожане. Причем из них около 70% сосредоточены в крупных городах с численностью жителей 100 тыс. и более. Лидирует, конечно, Минск, население которого уже перевалило за 2 млн. Среди областных центров первый по числу жителей Гомель — 510,3 тыс., следом идут Витебск — 364,8 тыс., Могилев — 357,1 тыс., Гродно — 356,9 тыс., Брест — 339,7 тыс. В Бобруйске проживают 212,2 тыс. человек, более сотни тысяч жителей насчитывается в Барановичах, Борисове, Пинске, Орше, Мозыре, Лиде и Солигорске.

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