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В США гуси заняли частный бассейн (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычное видео с гусями, захватившими частный бассейн, появилось на YouTube. Кадры запечатлены в США.
Хозяева бассейна услышали необычные звуки, доносящиеся со стороны бассейна, и решили проверить, что случилось. Оказалось, что в воде плескается семейство гусей.
Присмотревшись, люди поняли, что гусята, успевшие исследовать весь бассейн, не могут найти, как выбраться из него, а взволнованная мать помочь им в этом не может.
Люди решили помочь семейству – мужчина, вооружившись сачком, принялся направлять утят по направлению к лестнице. Наконец ему удалось показать выход незадачливым детенышам – выбравшись на сушу, семейство стройной шеренгой покинуло территорию человеческого жилища.
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Необычное видео с гусями, захватившими частный бассейн, появилось на YouTube. Кадры запечатлены в США. Хозяева бассейна услышали необычные звуки, доносящиеся со...
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