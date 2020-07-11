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В США гуси заняли частный бассейн (ВИДЕО)

11.07.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США гуси заняли частный бассейн (ВИДЕО)

Необычное видео с гусями, захватившими частный бассейн, появилось на YouTube. Кадры запечатлены в США.

Хозяева бассейна услышали необычные звуки, доносящиеся со стороны бассейна, и решили проверить, что случилось. Оказалось, что в воде плескается семейство гусей.


Присмотревшись, люди поняли, что гусята, успевшие исследовать весь бассейн, не могут найти, как выбраться из него, а взволнованная мать помочь им в этом не может.

Люди решили помочь семейству – мужчина, вооружившись сачком, принялся направлять утят по направлению к лестнице. Наконец ему удалось показать выход незадачливым детенышам – выбравшись на сушу, семейство стройной шеренгой покинуло территорию человеческого жилища.

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Необычное видео с гусями, захватившими частный бассейн, появилось на YouTube. Кадры запечатлены в США. Хозяева бассейна услышали необычные звуки, доносящиеся со...
 
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