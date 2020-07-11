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В Египте 11 человек утонули в Средиземном море при попытке спасти ребенка

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Египте 11 человек утонули в Средиземном море при попытке спасти ребенка

Как минимум 11 человек утонули в районе Александрии на севере Египта при попытке спасти ребенка. 

Тела семерых найдены, поиски остальных продолжаются, пишет СБ со ссылкой на Al Balad.

Инцидент произошел в пятницу в компаунде «Палм-Бич». Большая компания отдыхала на рассвете на пляже. В определенный момент начал тонуть ребенок, на помощь которому в воду бросились несколько человек. В итоге все они погибли.

В администрации туризма и курортов северной столицы Египта уточнили, что трагедия разыгралась около пяти часов утра на пляже, который был закрыт из-за пандемии, поэтому тонувшим не могли помочь спасатели.

Отмечается, что данный участок побережья в районе Эль-Агами называют в народе «берегом смерти», так как здесь отдыхающие часто становятся жертвами воды из-за сильных подводных течений. Так, в 2018-м только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего власти закрыли этот пляж.

sb.by

 
 
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Как минимум 11 человек утонули в районе Александрии на севере Египта при попытке спасти ребенка.  Тела семерых найдены, поиски остальных продолжаются, пишет СБ со...
 
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