Министр образования Игорь Карпенко с рабочим визитом посетил Пинщину

Источник материала: Полесская правда



Министр образования Игорь Карпенко 8 июля с рабочим визитом посетил Пинщину. Глава ведомства встретился с руководством района и города, провел выездной прием граждан, посетил учреждения образования и пообщался с педагогическим активом.

На прием к Игорю Карпенко пришли два жителя Пинска. Один из них обратился по вопросу зачисления ребенка в школу без свидетельства о рождении. Оказалось, что четверо детей в семье заявителя не имеют этого документа. Причина – присвоение идентификационного номера детям при регистрации рождения, что противоречит религиозным убеждениям родителей (а они исповедуют православие). Министр заверил, что ребенка в школу примут, правда, документ все равно придется оформить, этим займется отдел по образованию: «Согласно законодательству, есть определенные требования при поступлении в учреждение образования, список документов, которые нужно предоставить. В данном случае мы не можем допустить, чтобы девочка не пошла в школу. Поэтому, если родители не хотят оформлять документы, это обеспечит орган опеки. Вопрос будет решен в соответствии с законодательством и в интересах ребенка. Без образования девочка не останется».

Второй пинчанин, обратившийся на прием, ведет курсы по программированию и робототехнике для детей. Он пришел со своими идеями по совершенствованию учебного процесса в школах. Состоялся обстоятельный разговор о качестве образования, повышении статуса учителя, экспериментальных классах с использованием различных технологий, дистанционном обучении и многом другом. Игорь Карпенко ответил на все вопросы и отметил, что Министерство готово рассматривать дельные предложения, которые смогут улучшить учебный процесс.

– На недавнем республиканском педагогическом совете с участием Президента А.Г. Лукашенко мы определили концептуальные подходы к развитию системы образования и на их основании будем двигаться вперед. Стоит задача работать над повышением качества образования, подготовкой мотивированных и хороших кадров. Система образования сегодня достаточно устойчивая, и нужно совместить консерватизм с нововведениями по принципу «не навреди». Все идеи мы слушаем, изучаем опыт ближайших соседей и европейских стран и выбираем разумную золотую середину. Система образования – не просто передача знаний. Это, в первую очередь, институт социализации подрастающего поколения, – отметил Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что в современном информационном мире меняется место и роль педагога в образовательном процессе, формы и методы обучения. Сегодня много говорят о дистанционном обучении, но без непосредственного общения учащихся и учителей образовательный процесс не является полноценным. Дистанционное обучение – это дополнительная форма к классно-урочной системе, но не более того.

Оценивая систему образования Пинщины, министр отметил, что она работает стабильно: «Мне кажется, мы не случайно выбрали Пинск Молодежной столицей страны. У вас есть отличные наработки и авторские идеи, которые заслуживают определенного внимания. Думаю, педагоги и города, и района внесут свой вклад и в создание единой дистанционной платформы для общего среднего образования».



После приема граждан Игорь Карпенко посетил Молотковичскую вспомогательную школу-интернат, где созданы все условия, которые позволяют проводить коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой деятельности учащихся, их подготовку к общественно полезной трудовой жизни в условиях обычной социальной среды. Глава ведомства ознакомился с материально-технической базой школы-интерната, организацией летнего отдыха детей, их занятостью в период каникул, а также с подготовкой здания к новому учебному году, посетил учебные кабинеты и производственные мастерские, цех по производству мебели. Министр высоко оценил увиденное и отметил, что главное для учреждений образования – создать комфортные условия для учебы, жизнедеятельности и воспитания школьников.

В завершение визита в Пинском колледже Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Игорь Карпенко пообщался с педагогической общественностью региона. Особое внимание на встрече уделили подготовке учреждений образования к началу учебного года, также речь шла о содержании образования, использовании новых технологий, роли педагога в обучении и воспитании обучающихся.

Анна ВЛАДИМИРОВА

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