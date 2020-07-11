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Вне возраста: 62-летняя Шерон Стоун показала селфи без макияжа. И без морщин
Источник материала: Tut.by
62-летняя звезда «Основного инстинкта» выложила в Instagram селфи, чтобы похвастаться новой стрижкой. Без макияжа, ретуши и практически без морщин.
Что ж, Шерон — одна из немногих счастливиц, для которой возраст действительно не более чем число. Актриса активно демонстрирует неотретушированные фото из своей повседневной жизни, и выглядит на них просто фантастически.
Шерон Стоун не единственная звезда, не скрывающаяся за макияжем и фильтрами. Вот еще примеры селебрити с «человеческим лицом».
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Звезда выложила в Instagram селфи, чтобы похвастаться новой стрижкой
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