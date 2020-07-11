ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вне возраста: 62-летняя Шерон Стоун показала селфи без макияжа. И без морщин

11.07.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

62-летняя звезда «Основного инстинкта» выложила в Instagram селфи, чтобы похвастаться новой стрижкой. Без макияжа, ретуши и практически без морщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Jul 8, 2020 at 9:39pm PDT

Что ж, Шерон — одна из немногих счастливиц, для которой возраст действительно не более чем число. Актриса активно демонстрирует неотретушированные фото из своей повседневной жизни, и выглядит на них просто фантастически.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Jun 14, 2020 at 3:50pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Apr 14, 2020 at 8:34pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 23, 2020 at 5:42pm PDT

Шерон Стоун не единственная звезда, не скрывающаяся за макияжем и фильтрами. Вот еще примеры селебрити с «человеческим лицом».

Мишель Пфайффер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) on Jul 1, 2020 at 12:28pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) on May 12, 2020 at 8:36am PDT

Ева Мендес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes) on May 16, 2020 at 1:55pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes) on Sep 5, 2019 at 11:27am PDT

Наталья Водянова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on May 17, 2020 at 5:35am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Feb 17, 2020 at 3:56am PST

Рената Литвинова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jun 16, 2020 at 3:26am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Apr 5, 2020 at 5:10am PDT

Сальма Хайек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#summerbrise

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jul 7, 2020 at 12:19pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jun 28, 2020 at 4:29am PDT

Гвинет Пэлтроу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Apr 18, 2020 at 5:05pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Apr 7, 2020 at 11:55am PDT

Синди Кроуфорд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Mar 12, 2020 at 1:04pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Sep 8, 2019 at 7:18am PDT

Дрю Бэрримор

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drew Barrymore (@drewbarrymore) on Apr 12, 2020 at 8:28am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drew Barrymore (@drewbarrymore) on Jul 29, 2019 at 8:00am PDT

Дженнифер Энистон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Jun 30, 2020 at 2:18pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Nov 8, 2019 at 8:17am PST

Ева Лонгория

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Jun 30, 2020 at 11:12am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Jun 20, 2020 at 4:14pm PDT

Мадонна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna) on Jul 6, 2020 at 7:10pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna) on May 12, 2020 at 12:55pm PDT

Тайра Бэнкс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyra Banks (@tyrabanks) on Jun 14, 2020 at 2:01pm PDT

Риз Уизерспун

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on May 16, 2020 at 2:19pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on May 15, 2020 at 11:19am PDT

Джулия Робертс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts) on Jul 4, 2020 at 10:24am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts) on Mar 21, 2020 at 11:27am PDT

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда выложила в Instagram селфи, чтобы похвастаться новой стрижкой
 
Новости дня
Новости разные
 
«10 минут на солнце - кожа в нарывах». Люди с порфирией - о сравнении с вампирами и лечении кровью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика