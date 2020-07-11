«Александрия собирает друзей»: на берегу Днепра с размахом отметят Купалье

Источник материала: ОНТ

Праздник с поистине народной душой. Не изменяя традиции, Александрия собирает друзей! Уже через считанные часы грянут аккорды одного из крупнейших и самых любимых фестивалей лета.

Он пройдёт на живописных берегах Днепра в 11-й раз. Сюда приедут свыше семисот народных мастеров и артистов со всей Беларуси, ещё больше будет гостей. Километры торговых рядов, приём в лучших славянских традициях, музыка со всех сторон и поиски заветного цветка до самого утра – это то, что неизменно в Александрии. Есть и новинки в праздничной программе.

А на вечер организаторы приготовили грандиозный гала-концерт – «Моя Александрия» с участием белорусских, российских и украинских исполнителей. Даже те, у кого не получится попасть на праздник, смогут увидеть телеверсию музыкального шоу в эфире ОНТ. А для того, чтобы всё же как можно больше желающих смогли доехать на Купалье, в Александрию направлены дополнительные автобусы и поезда. Личный транспорт можно будет оставить на специально оборудованной парковке.

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