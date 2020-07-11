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«10 минут на солнце - кожа в нарывах». Люди с порфирией - о сравнении с вампирами и лечении кровью

11.07.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Людей с порфирией — это генетическое заболевание — часто сравнивают с вампирами: они не едят чеснок, очень страдают от солнца, бывают агрессивными во время приступов, а еще лечатся кровью. Правда, последнюю они не пьют. Мы поговорили с девушками, которые живут с этой болезнью долгие годы. Они рассказали, о разных ее проявлениях, лечении, поддержке близких и том, насколько порфирия на самом деле страшна.

 
 
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