«10 минут на солнце - кожа в нарывах». Люди с порфирией - о сравнении с вампирами и лечении кровью

Источник материала: Tut.by

Людей с порфирией — это генетическое заболевание — часто сравнивают с вампирами: они не едят чеснок, очень страдают от солнца, бывают агрессивными во время приступов, а еще лечатся кровью. Правда, последнюю они не пьют. Мы поговорили с девушками, которые живут с этой болезнью долгие годы. Они рассказали, о разных ее проявлениях, лечении, поддержке близких и том, насколько порфирия на самом деле страшна.