В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июля около двух часов ночи в Гродно из автомобиля выпал человек.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось напротив дома № 30 по улице Курчатова. В какой-то момент из двигавшегося Fiat Ducato на проезжую часть упал 64-летний мужчина.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От полученных травм пассажир погиб на месте. Причины случившегося выясняются, ведётся проверка.