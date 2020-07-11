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В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июля около двух часов ночи в Гродно из автомобиля выпал человек.
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От полученных травм пассажир погиб на месте. Причины случившегося выясняются, ведётся проверка.
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Новости Беларуси. 11 июля около двух часов ночи в Гродно из автомобиля выпал человек. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось...
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