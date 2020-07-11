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В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб

11.07.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июля около двух часов ночи в Гродно из автомобиля выпал человек.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось напротив дома № 30 по улице Курчатова. В какой-то момент из двигавшегося Fiat Ducato на проезжую часть упал 64-летний мужчина.

В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

От полученных травм пассажир погиб на месте. Причины случившегося выясняются, ведётся проверка.

На неделе в Могилёве произошло ночное ДТП. В аварии погибла женщина – подробнее здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 11 июля около двух часов ночи в Гродно из автомобиля выпал человек. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось...
 
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