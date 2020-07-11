Из-за COVID-19: «Белавиа» временно не будет перевозить домашних животных на чартерных рейсах

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних питомцев на чартерных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Там уточнили, что данные меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире. В частности, в ряде туристических стран при обнаружении COVID-19 у пассажира, его могут поместить в медучреждение для лечения. В этом случае невозможно предоставить необходимые условия животному, которое пациент перевозил с собой. В связи с этим ряд стран запретил ввоз животных на свою территорию.

Белорусский авиаперевозчик приносит извинения у своих клиентов за причиненные неудобства и надеется на понимание.





Фото: БелТА

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