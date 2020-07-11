ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за COVID-19: «Белавиа» временно не будет перевозить домашних животных на чартерных рейсах

11.07.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из-за COVID-19: «Белавиа» временно не будет перевозить домашних животных на чартерных рейсах

«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних питомцев на чартерных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Там уточнили, что данные меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире. В частности, в ряде туристических стран при обнаружении COVID-19 у пассажира, его могут поместить в медучреждение для лечения. В этом случае невозможно предоставить необходимые условия животному, которое пациент перевозил с собой. В связи с этим ряд стран запретил ввоз животных на свою территорию.

Белорусский авиаперевозчик приносит извинения у своих клиентов за причиненные неудобства и надеется на понимание.


Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних питомцев на чартерных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика. Там уточнили,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Александрия собирает друзей»: на берегу Днепра с размахом отметят Купалье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика