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Из-за COVID-19: «Белавиа» временно не будет перевозить домашних животных на чартерных рейсах
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних питомцев на чартерных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Там уточнили, что данные меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире. В частности, в ряде туристических стран при обнаружении COVID-19 у пассажира, его могут поместить в медучреждение для лечения. В этом случае невозможно предоставить необходимые условия животному, которое пациент перевозил с собой. В связи с этим ряд стран запретил ввоз животных на свою территорию.
Белорусский авиаперевозчик приносит извинения у своих клиентов за причиненные неудобства и надеется на понимание.
Фото: БелТА
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«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних питомцев на чартерных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика. Там уточнили,...
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