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В Беларуси одобрен проект протокола об изменениях в соглашение о российском кредите на БелАЭС

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси одобрен проект протокола об изменениях в соглашение о российском кредите на БелАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №263 «О проекте международного договора», которым одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание протокола уполномочено правительство Беларуси.

Еще одним указом Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции. Глава государства уполномочил белорусское правительство на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа. В соответствии с указом, протокол будет временно применяться с даты его подписания до вступления в силу.

Как сообщалось, в июне проект протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси кредита для строительства АЭС было одобрено правительством России. Предполагается продление периода использования кредита на два года — до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №263 «О проекте международного договора», которым одобрил проект протокола о внесении изменений в...
 
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