|
В Беларуси одобрен проект протокола об изменениях в соглашение о российском кредите на БелАЭС
11.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №263 «О проекте международного договора», которым одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ опубликован на
Проект протокола одобрен в качестве основы для
Еще одним указом Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции. Глава государства уполномочил белорусское правительство на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа. В соответствии с указом, протокол будет временно применяться с даты его подписания до вступления в силу.
Как сообщалось, в июне проект протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси кредита для строительства АЭС было одобрено правительством России. Предполагается продление периода использования кредита на два года — до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №263 «О проекте международного договора», которым одобрил проект протокола о внесении изменений в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)