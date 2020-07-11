Составлена карта заключенных в странах Европы. Беларусь - среди лидеров

Источник материала: Ежедневник

Согласно карте, на которой отображено количество людей, находящихся за решеткой в странах Европы, Беларусь по числу "зеков" занимает 3-е место на континенте.

Карта основана на сведениях World Prison Brief. Это онлайн-база данных, предоставляющая бесплатный доступ к информации о тюремных системах по всему миру, пишет

Согласно карте, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 343 зека. В Европе больше хаключенных только в России (354 зека на 100 тыс населения) и в Турции (344 зека на 100 тыс населения).





Меньше всего "сидельцев" в Европе в Финляндии. Там в местах на столь отдаленных пребывает всего 53 человека на 100 тыс населения.

Отметим, что практически во всей Европе показатель заключенных не превышает 200 человек на 100 тыс населения, пребывающих в местах лишения свободы.

Как сообщал Thinktanks.by, ранее Беларусь занимала 12-е место в мире по числу заключенных.