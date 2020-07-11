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Составлена карта заключенных в странах Европы. Беларусь - среди лидеров

11.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Согласно карте, на которой отображено количество людей, находящихся за решеткой в странах Европы, Беларусь по числу "зеков" занимает 3-е место на континенте.

Карта основана на сведениях World Prison Brief. Это  онлайн-база данных,  предоставляющая бесплатный доступ к информации о тюремных системах по всему миру, пишет Thinktanks.by.

Согласно карте, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 343 зека. В Европе больше хаключенных только в России (354 зека на 100 тыс населения) и в Турции (344 зека на 100 тыс населения). 

Составлена карта заключенных в странах Европы. Беларусь - среди лидеров

Меньше всего "сидельцев" в Европе в Финляндии. Там в местах на столь отдаленных пребывает всего 53 человека на 100 тыс населения. 

Отметим, что практически во всей Европе показатель заключенных не превышает 200 человек на 100 тыс населения, пребывающих в местах лишения свободы. 

Как сообщал Thinktanks.by,  ранее Беларусь занимала 12-е место в мире по числу заключенных.

 
 
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Согласно карте, на которой отображено количество людей, находящихся за решеткой в странах Европы, Беларусь по числу "зеков" занимает 3-е место на континенте.
 
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