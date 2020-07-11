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Голубика - по 17 рублей, помидоры черри - по 25. Посмотрели, что почем продают на Комаровке

11.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке продолжается лето. В продаже появились разнообразные лесные и садовые ягоды — черника, малина, красная и черная смородина, вишня, белорусская голубика. Подешевела молодая картошка. Во многих местах уже торгуют нашими перцами, свеклой, морковью и прочим. Столы некоторых продавцов завалены лисичками. FINANCE.TUT.BY сходил на главный столичный рынок, изучил ассортимент и посмотрел, что почем продают.


Еще пару недель назад здесь на каждом шагу продавали клубнику. Цены доходили до 2 рублей за килограмм ягод. Сейчас клубника в продаже все еще есть, но цены на нее выросли в 2−3 раза. Самую дешевую мы нашли за 5 рублей, много где продают по 5,5 — 6,5 рубля. Продавцы объясняют: закончился сезон.

— У некоторых урожай вырос хороший, но из-за влажной и жаркой погоды клубника сопрела, — говорит одна из продавцов. — Сейчас будут уже возить ремонтантные сорта.


Зато уже созрела малина. Цены пока еще нельзя назвать низкими — 6,5 — 7,5 рубля за килограмм, но фермеры обещают, что через неделю-две подешевеет.

— Попросите продавца пересыпать ягоды из одной коробки в другую, — советует нам пожилая покупательница. — Нужно смотреть, какая там малина снизу. Бывает, что наверх красивые ягоды положат, а нижние с плесенью. Если не хотят пересыпать, лучше не берите, все-таки 7 рублей стоит.

Так и поступили. Малина оказалась очень сладкой и ароматной.


Люди торгуют черникой. Судя по количеству продавцов и по объему ягод, который они привозят на рынок, черники в этом году немного. Наши предположения подтвердила и одна из торгующих ягодами.

— Черники действительно мало. Нужно еще походить по лесу и поискать местинку, где можно собирать. В любом месте, как бывало раньше, не соберешь ничего, только время и силы потратишь, — рассказывает женщина. — У меня в хороший год на сбор литра ягод уходит минуть 25−30. В этот раз минимум час.


Кило ягод продают по 7−8 рублей. Если баночками, то литр в среднем за 5−6. Еще из даров леса на прилавках есть лисички. За килограмм просят 7 рублей.

Стали привозить белорусскую голубику по 17−18 рублей за килограмм. Черную смородину продают по 2,8−4 рубля за кило, красную — по 4 — 4,5. Крыжовник можно купить по 6,5 — 7 рублей, украинскую черешню — от 4 рублей, болгарскую и из других стран — от 6 рублей. Вишни продают по 4,5 рубля.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Немного подорожали абрикосы, стоят от 4 рублей за килограмм. Только в одном месте красные узбекские были по 2,99 рубля. Цены на персики и нектарины начинаются от 4 рублей за килограмм. Но есть и по 10−12 рублей.


На овощных рядах тоже есть сезонные новинки. Привезли белорусские помидоры черри. Позволить себе купить их может далеко не каждый — килограмм стоит 25 — 30 рублей. Но фермер, который их вырастил, говорит, что их производство — это огромные трудозатраты. Импортные черри стоя по 5 рублей за килограмм. Цены на обычные помидоры начинаются от 2 рублей.


Диапазон цен на огурцы тоже довольно большой: от 1,2 рубля за кило нестандартных до 6,5 — грунтовых.


По 3,59 продают белорусские перцы, по 1,5 — молодую свеклу. По 2 рубля морковь и лук.


Упали цены и на молодую картошку. Была она по 2,5 — 3 рубля за килограмм. Теперь цены начинаются от 80 копеек за мелкую. За 1 рубль можно без труда купить среднюю.


Еще мы нашли имбирь по удивительной цене. Еще пару месяцев назад цены на него доходили до 50 рублей. Теперь килограмм продают по 2,5 рубля, а если берешь больше, то по 1,5.

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