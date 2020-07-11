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Адвокаты Бабарико рассказали, сколько законов Беларуси нарушает «спецрасследование» ОНТ

11.07.2020 10:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечером 10 июня на одном из главных государственных каналов страны – ОНТ – выпустили сногсшибательный 12-минутный ролик, где «доказали» вину Бабарико. Ведущие ТВ назвали его «спецрасследование» о деле Белгазпромбанка. Сюжет действительно получился ярким, начинает он вот так: «Классическая схема: откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции». Далее в кадре нам показывают кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов самого политика не прозвучало. 

Посмотрев этот ролик, многие беларусы, среди которых были и юристы, сильно возмутились. А адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали жалобу в Генпрокуратуру. По информации TUT.by рассказываем, что не так с сюжетом с точки зрения закона. 

Адвокаты Бабарико считают, что «спецрасследование» о деле Белгазпромбанка выходит за рамки и беларуского законодательства, и международного права. 

В сюжете как бы уже доказали вину Бабарико, там прозвучали вот такие фразы: «получал взятки», «как и зачем заставлял брать взятки и передавать откаты» и т. п. Подобные заявления до суда являются грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса – презумпции невиновности, который гарантирован ст. 26 Конституции Республики Беларусь, п. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и предусмотрен в ч. 1 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. «Очевидно, что указанное нарушение является результатом действий органа, ведущего уголовный процесс, поскольку только следствие сейчас обладает теми материалами, которые были показаны в репортаже: кадры допросов обвиняемых, а также отрывки очных ставок двух граждан и т.д.», – отмечают адвокаты.

Сам факт, что в СМИ вообще попали отрывки видеозаписей из уголовного дела, является нарушением Положения о порядке предоставления сведений по уголовным делам, связанным с преступлениями, получившими широкий общественный резонанс, и преступлениями, подрывающими авторитет государственной власти, для освещения в средствах массовой информации, действующего с 1 октября 2008 года. 

«Вместе с тем вопреки п. 29 Положения в комментарии сотрудника КГБ, показанном в репортаже ОНТ, равно как и в закадровом тексте диктора, допущены утверждения о виновности Виктора Бабарико – то есть предопределен итог предстоящего судебного разбирательства по вопросу доказанности вины. При этом в репортаже демонстрируются части видеозаписей очных ставок, которые содержат в себе доказательства, подлежащие оценке в суде и достоверность которых не подтверждена в установленном порядке, – в то время как, согласно п. 29 Положения, такие материалы не допускаются к предоставлению СМИ», поясняют адвокаты.

Также адвокаты прокомментировали момент о том, что в репортаже заявили, что Виктору Бабарико предъявлено «обвинение по ч. 3 ст. 430 УК», а также, что «Виктор Бабарико не нашел, что ответить на предъявленное обвинение». «Данные сведения не соответствуют действительности и являются недостоверными, поскольку обвинений по ст. 430 УК Виктору Бабарико не предъявлялось, а с предъявленным 20 июня 2020 года обвинением он категорически не согласен, защитой же это обвинение обжаловано Генеральному прокурору 7 июля 2020 года», — заявляют Пыльченко, Мацкевич и Лаевский. Таким образом, это еще одно нарушение – п.11 Положения. 

Адвокаты резюмировали: «Есть основания поставить под сомнение объективность расследования и непредвзятость должностных лиц, его проводящих. По данному факту сегодня защитой Виктора Бабарико подана жалоба Генеральному прокурору, — заявили адвокаты». 

Итого. Судя по словам адвокатов Бабарико, сюжет ОНТ нарушает: 

  • ст. 26 Конституции Республики Беларусь
  • п. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 
  • ч. 1 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси
  • п. 27 Положения
  • п. 29 Положения
  • п. 11 Положения

Зато защитникам Бабарико строго запретили разглашать материалы дела. 

 
 
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Вечером 10 июня на одном из главных государственных каналов страны – ОНТ – выпустили сногсшибательный 12-минутный ролик, где «доказали» вину Бабарико. Ведущие ТВ...
 
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