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В Египте при попытках спасти ребенка утонули 10 человек

11.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Египте при попытках спасти ребенка утонули 10 человек

В Египте в Средиземном море утонули 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Balad.

Трагедия произошла в районе Александрии около пяти утра по местному времени. Известно, что компания взрослых с детьми пришли на пляж, чтобы отдохнуть. Через какое-то время один из детей начал тонуть. Заметившие это взрослые бросились спасать его, и ни один из них на сушу уже не вернулся.

Спасателей, которые могли бы помочь, на пляже не было – территория была закрыта из-за пандемии. На данный момент обнаружены тела семи человек, остальных ищут.

Запрет на посещение пляжей и купание в море в Египте в настоящее время снят только для отелей и ряда частных пляжей. На общественных пляжах запрещено купаться и загорать. Пытаясь обойти этот запрет и избежать патрулей, отдыхающие пытаются располагаться на отдаленных пляжах или выходят купаться очень рано.

Этот участок побережья в районе Эль-Агами давно считается несчастливым – местные называют его «берегом смерти»: несчастные случаи происходят здесь довольно часто по причине сложных и сильных подводных течений. Например, в 2018 году за одну неделю в этом месте погиб 21 человек.



Фото: Public Co, Pixabay

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В Египте в Средиземном море утонули 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Balad. Трагедия произошла в районе Александрии около пяти утра...
 
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