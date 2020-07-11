Уже задерживают даже велосипедистов. Самое важное о выборах в Беларуси

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Стало известно, что блогеру, модератору пабликов в соцсетях «Страна для жизни» Дмитрию Попову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Напомним, Попов провал вечером 4 июня, позже стало известно, что что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1, где он находится до сих пор. Статья, которую вменяют Попову, предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Также хотим напомнить, что, как утверждают правозащитники, Попов — 19-й задержанный по данному уголовному делу. 17 из них продолжают находиться под стражей. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела, Василий Бобровский и Владимир Наумик, 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Также вчера в Минске «наказали» 33-летнего чемпиона по бодибилдингу фитнес-тренера Шоту Лобжанидзе. За то, что он в социальных сетях назвал БРСМовцев с пикета Лукашенко проститутками, ему дали штраф 540 рублей.

В Минске снова устроили велопробег, рядом с которым курсировали автозак. По информации правозащитников, было задержано не менее его 15 участников.

Участников велопробега оштрафовали за нарушение правил дорожного движения на 1 базовую величину (27 рублей) и отпустили.

На одном из главных государственных каналов – ОНТ – выпустили сногсшибательный 12-минутный ролик, где «доказали» вину Бабарико. Ведущие ТВ назвали его «спецрасследование» о деле Белгазпромбанка. Сюжет действительно получился ярким, начинает он вот так: «Классическая схема: откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции». Далее в кадре нам показывают кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов самого политика не прозвучало.

Опытный юрист Юрий Гуща подробно разобрал ролик и заключил: «Информация не соответствует действительности». А также пояснил, почему обвинения в адрес Бабарико от КГК и ДФР нелепы. Адвокаты Бабарико также считают, что «спецрасследование» о деле Белгазпромбанка выходит за рамки и беларуского законодательства, и международного права . Ну, а беларусы, посмотрев ролик ОНТ, начали активно писать свое мнение о нем в соцсети. Например, вот такие:

А будет в сентябре спецрасследование ОНТ о противозаконной деятельности бывшего президента государства? — Николай Ко (@MikolazBr) July 10, 2020

Силовики по наводке фрау А задержали 4 ГРУшников, прорывавшихся по заданию Бабарико через границу с Украиной на джипе с оружием, заказанным Тихановским через Белгазпромбанк для Статкевича, который собирался вместе с Белым Легионом крушить стёкла в Доме Правительства. Так же было? — Млявасць і абыякавасць (@not_RW) July 10, 2020

Также реакцию на ролик высказала девушка Эдуарда Бабарико Алекснда Зверева. Она написала эмоциональный пост: «Тошнить меня начало с того момента, когда в кадре я увидела вас, с таким серьезным видом рассказывающую то, во что вы сами не верите <...> Что-то мне подсказывает, что спать сегодня будут лучше те, чьих лиц мы в ближайшее время не увидим с экранов. Я так точно. Потому что у меня нет телевизора».

Дочь Виктора Бабарико Мария записала очередное видеообращение , чтобы поблагодарить беларусов за поддержку и выразить сочувствие попавшим под репрессии людям, а также их семьям. Мария также зачитала выдержки из свежих писем ее отца, Виктор ей написал: «Ничего нет вечного и неизменного. Как сказано в замечательной книге: «Мы не выбираем время, в котором нам жить, но мы выбираем путь, по которому нам идти в это время». И я уверен: мы можем гордиться тем путем, по которому нам выпало идти. Еще раз – всем приветы и пожелания всего самого наилучшего! Все будет хорошо!»

Не теряете надежд, что беларуские выборы еще подлежат спасению? Инициатива «Честные люди» вот тоже, но нужна ваша помощь. Есть такая идея: впервые закрыть наблюдением все участки страны на все дни выборов, включая этап досрочного голосования. В общем, если хотите стать наблюдателем, по ссылке объясняем, как это сделать – и сделать относительно легко. Ведь, как известно, попасть в наблюдатели гораздо проще, чем войти в состав комиссии для подсчета голосов: наблюдатели не проходят отбор. Им всего-то нужно собрать десять подписей и прийти на участок. Дерзайте!

Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом? Шестеро человек:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.