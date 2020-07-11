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Уже задерживают даже велосипедистов. Самое важное о выборах в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Стало известно, что блогеру, модератору пабликов в соцсетях «Страна для жизни» Дмитрию Попову
Также хотим напомнить, что, как утверждают правозащитники, Попов — 19-й задержанный по данному уголовному делу. 17 из них продолжают находиться под стражей. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела, Василий Бобровский и Владимир Наумик, 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Также вчера в Минске
В Минске снова устроили велопробег, рядом с которым курсировали автозак. По
Участников велопробега оштрафовали за нарушение правил дорожного движения на 1 базовую величину (27 рублей) и отпустили.
На одном из главных государственных каналов – ОНТ – выпустили сногсшибательный 12-минутный ролик, где «доказали» вину Бабарико. Ведущие ТВ назвали его «спецрасследование» о деле Белгазпромбанка. Сюжет действительно получился ярким, начинает он вот так: «Классическая схема: откаты, фирмы для отмывания денег, офшорные юрисдикции». Далее в кадре нам показывают кадры очной ставки: видно, как, сидя перед Виктором Бабарико, его бывшие подчиненные дают против него показания. При этом каких-либо слов самого политика не прозвучало.
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Также реакцию на ролик высказала девушка Эдуарда Бабарико Алекснда Зверева. Она
Дочь Виктора Бабарико Мария
Не теряете надежд, что беларуские выборы еще подлежат спасению? Инициатива «Честные люди» вот тоже, но нужна ваша помощь. Есть такая идея: впервые закрыть наблюдением все участки страны на все дни выборов, включая этап досрочного голосования. В общем, если хотите стать наблюдателем, по ссылке объясняем, как это сделать – и сделать относительно легко. Ведь, как известно, попасть в наблюдатели гораздо проще, чем войти в состав комиссии для подсчета голосов: наблюдатели не проходят отбор. Им всего-то нужно собрать десять подписей и прийти на участок. Дерзайте!
Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом? Шестеро человек:
Ключевые даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
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