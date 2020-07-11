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Отбивные из куриного филе. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

11.07.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отбивные из куриного филе. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Как из куриного филе приготовить ассорти на любой вкус? Своим проверенным рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.  

Итак, вам понадобится:

  • филе куриное - 3 шт;
  • яйца - 2 шт;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • сухари панировочные – 4 ст. л.;
  • семена кунжута (белый, черный) – 4 ст. л.;
  • мука пшеничная – 4 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый.


Как готовить?

1. Филе промыть и обсушить. Нарезать небольшими кусочками поперек волокон, отбить ножом или молоточком, посолить, поперчить.


2. В глубокой ёмкости взбиваем яйца, добавляем к ним молоко. Можно немного посолить.


3. Окунаем мясо в яйцо, затем в муку (сухари, кунжут) и кладём на разогретую сковороду.


4. Жарим с каждой стороны приблизительно по 5 минут.


5. Подавать отбивные лучше всего «с пылу с жару».


Приятного аппетита!

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Как из куриного филе приготовить ассорти на любой вкус? Своим проверенным рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.   Итак, вам понадобится: филе куриное -...
 
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