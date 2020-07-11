Отбивные из куриного филе. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как из куриного филе приготовить ассорти на любой вкус? Своим проверенным рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич .

Итак, вам понадобится:

филе куриное - 3 шт;

яйца - 2 шт;

молоко – 1 ст. л.;

сухари панировочные – 4 ст. л.;

семена кунжута (белый, черный) – 4 ст. л.;

мука пшеничная – 4 ст. л.;

соль, перец черный молотый.





Как готовить?

1. Филе промыть и обсушить. Нарезать небольшими кусочками поперек волокон, отбить ножом или молоточком, посолить, поперчить.





2. В глубокой ёмкости взбиваем яйца, добавляем к ним молоко. Можно немного посолить.





3. Окунаем мясо в яйцо, затем в муку (сухари, кунжут) и кладём на разогретую сковороду.





4. Жарим с каждой стороны приблизительно по 5 минут.





5. Подавать отбивные лучше всего «с пылу с жару».





Приятного аппетита!

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