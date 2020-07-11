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Отбивные из куриного филе. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как из куриного филе приготовить ассорти на любой вкус? Своим проверенным рецептом делится телеведущая
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
1. Филе промыть и обсушить. Нарезать небольшими кусочками поперек волокон, отбить ножом или молоточком, посолить, поперчить.
2. В глубокой ёмкости взбиваем яйца, добавляем к ним молоко. Можно немного посолить.
3. Окунаем мясо в яйцо, затем в муку (сухари, кунжут) и кладём на разогретую сковороду.
4. Жарим с каждой стороны приблизительно по 5 минут.
5. Подавать отбивные лучше всего «с пылу с жару».
Приятного аппетита!
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Как из куриного филе приготовить ассорти на любой вкус? Своим проверенным рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Итак, вам понадобится: филе куриное -...
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